Samsung выпустит самый необычный смартфон. Как он выглядит

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Компания Samsung подала патентную заявку, в которой описала смартфон с полностью прозрачным экраном. Умельцы из Let's Go Digital подсуетились и выпустили рендеры, на которых попытались изобразить еще не анонсированное устройство.
Samsung Galaxy Transparent Smartphone!https://t.co/Ufgpaewnb7— LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) September 7, 2020
3D Artwork produced by @Snoreyn #Samsung #SamsungGalaxy pic.twitter.com/1Zpyk6GUEA
Стоит отметить, что сделать смартфон полностью прозрачным невозможно. Если сам экран может быть прозрачным, то многие другие компоненты, такие как аккумулятор, процессор, вибромотор и так далее - нет.
Тем не менее их можно разместить в одной или нескольких частях смартфона - например, сверху и снизу от дисплея, а также вокруг него.