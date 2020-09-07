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Samsung выпустит самый необычный смартфон. Как он выглядит

Текст:   Антон Благовещенский
07.09.2020,  
18:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Samsung подала патентную заявку, в которой описала смартфон с полностью прозрачным экраном. Умельцы из Let's Go Digital подсуетились и выпустили рендеры, на которых попытались изобразить еще не анонсированное устройство.

Стоит отметить, что сделать смартфон полностью прозрачным невозможно. Если сам экран может быть прозрачным, то многие другие компоненты, такие как аккумулятор, процессор, вибромотор и так далее - нет.

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Тем не менее их можно разместить в одной или нескольких частях смартфона - например, сверху и снизу от дисплея, а также вокруг него.

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