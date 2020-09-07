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07.09.2020 11:23
Рубрика: Экономика

Северный речной вокзал в Москве в выходные посетили 19 тысяч человек

Текст: Ирина Огилько

Северный речной вокзал становится новой точной притяжения москвичей и гостей столицы. В первый день его открытия посетили более шести тысяч человек, а в воскресенье - более 13 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортанса.
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"Инфраструктура продолжает развиваться, и скоро "порт пяти морей" привлечет еще больше внимания и обязательно заслужит любовь москвичей", - сообщили в пресс-службе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября открыл парк Северного речного вокзала и осмотрел работы по реставрации вокзального здания. В следующем году здесь откроют пункты проката велосипедов и самокатов.

В парке были воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала заработал сухой светодинамический фонтан. Для отдыха и развлечений посетителей обустроено 11 детских и спортивных площадок. Для отдыха на набережной установлены дизайнерские скамейки в виде гальки. Для проведения культурных мероприятий построен амфитеатр на 100 человек. Одновременно по благоустроенной набережной протяженностью около 1,4 км смогут прогуливаться 2,5 тысячи человек. Еще одной достопримечательностью стал фонтан в виде 400-метрового ручья, на котором расположены уменьшенные копии реальных шлюзов канала имени Москвы.
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В трехэтажном вокзальном здании специалисты восстановили исторический фасад и внутреннее убранство помещений, интерьерные элементы, среди которых башенные часы XVIII-XIX веков, фарфоровые медальоны у главного входа, большая позолоченная звезда с серпом и молотом, украшавшая шпиль вокзала с 1937 года.

По выходным парк и здание вокзала можно будет посетить с экскурсоводом. Начало экскурсий в 13.00.

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