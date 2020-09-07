СМИ: Футболист "Валенсии" Черышев отказался от перехода в "Краснодар"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России по футболу Денис Черышев отказался продолжить карьеру в "Краснодаре", сообщает Super Deporte.

По данным издания, "быки" сделали 29-летнему игроку крайне выгодное предложение, однако он ответил отказом, так как не намерен менять клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Черышеву со стороны московских "Спартака" и ЦСКА, а также санкт-петербургского "Зенита".

"Валенсия", испытывающая серьезные проблемы с финансированием, выставила на трансфер ряд ведущих игроков, включая Черышева. Несмотря на это, россиянин рассчитывает продолжить карьеру в стане "летучих мышей", за который он выступает с 2018 года.