На плато Елеке Сазы найдены золотые сокровища духов скифо-сакской эпохи

В Восточном Казахстане на плато Елеке Сазы найден клад скифо-сакской эпохи. При раскопках археологи обнаружили 850 золотых и позолоченных фрагментов парадной конской упряжи. Артефакты датируются V-IV веками до нашей эры.

"Клад был найден не в самом кургане, а рядом, под его каменным панцирем. Это свидетельствует о том, что могила вождя являлась местом поклонения в течение долгого времени после его смерти. Люди приходили в это сакральное место и оставляли подношения аруахам - духам предков", - сообщил изданию YK-news.kz руководитель археологической экспедиции Абдеш Толеубаев.

Найденные золотые и позолоченные украшения были выполнены в так называемом - зверином стиле. Детали упряжи содержат накладки в виде оленей, грифонов и барсов, а также имеют вставки из сердолика.

- Центральной в найденном убранстве является золотая фигура пантеры, украшенная четырьмя колокольчиками. Тонкая и изящная выделка говорит о высоком уровне ювелирного мастерства древних жителей нашего региона, - подчеркнул археолог.

Не меньшую ценность представляет древняя плавильня и кузница, где кочевники железного века изготавливали ювелирные изделия и оружие.

Справка "РГ"

Плато Елеке Сазы расположено в горах Тарбагатая на высоте 1500 метров над уровнем моря.

В 2011 году сотрудник Института археологии имени Маргулана Ерден Оралбай установил семь могильников и 350 курганов. Захоронения датируются VII - VIII веками н.э. Самый большой курган имеет диаметр 120 метров и высоту 5 метров.

В ходе раскопок обнаружено большое количество оружия и золотых украшений в зверином стиле.