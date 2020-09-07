Состоятся ли дебаты Трампа и Байдена

Чем ближе финишный этап президентской кампании в США - проведение общенациональных теледебатов - тем чаще комментаторы задаются вопросом: а выйдут ли вообще президент Дональд Трамп и его оппонент Джозеф Байден на публичную словесную дуэль? Согласно политическому календарю США, первая из них намечена на конец сентября в штате Огайо.

Столь беспрецедентная для американской политической культуры постановка вопроса стала возможной после того, как лидеры Демократической партии CША заявили о нецелесообразности для 77-летнего Байдена вступать в "живой спарринг" с 74-летним Трампом на глазах у избирателей. Демократов понять можно: согласно последним соцопросам, их кандидат в президенты США сильно уступает в ораторских качествах нынешнему хозяину Белого дома.

Впервые крамольную мысль об отмене дебатов несколько дней назад подбросила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Сама пребывающая в весьма преклонном возрасте конгрессвумен от демпартии подобрала для этого весьма спорные аргументы. Так, по ее мнению, Байдену не следует вступать в оральную схватку, поскольку Трамп на дебатах "будет вести себя ниже уровня достоинства президента". Пелоси считает, что претендующим на Белый дом политикам следует просто ответить на вопросы рядовых американцев, выступив при этом на совершенно разных площадках. По данным СМИ, проявить столь скандальную инициативу Пелоси убедили ведущие политтехнологи демократов. Формально, отказавшись от публичного выяснения отношений с Трампом, Байден ничего не нарушит. В конституции и законах США нет ни единого слова про необходимость проведения дебатов между кандидатами в президенты. Другое дело, что с 1960 года, когда демократ Джон Кеннеди и республиканец Ричард Никсон впервые вышли к барьеру для дискуссии, дебаты стали органической составляющей всех последующих президентских кампаний. И расписаться в своей неспособности следовать политическим традициям, значит без боя отдать электоральные очки прямо в руки сопернику. Неудивительно, что таких прецедентов до сих пор не было.

И хотя некоторые историки в области американской политологии относят первые дебаты к временам Авраама Линкольна (с оговоркой, что в 1858 году речь шла о выборах в сенат), именно с дуэли Кеннеди-Никсона формат национальных теледебатов в США принял традиционный вид - с трансляцией в прямом эфире ведущими американскими телеканалами и строго регламентированным протоколом словесного поединка. Считается, что в 1960 году к экранам телевизоров прильнули 66 миллионов американцев, которые с интересом наблюдали за тем, как демократ Кеннеди "переговорил" своего оппонента и в конечном итоге победил на президентских выборах.

Впрочем, на повторение того успеха нынешнему кандидату от демпартии Байдену рассчитывать явно не приходится. По крайне мере, так сегодня считают большинство граждан США. Согласно сентябрьскому соцопросу газеты USA Today и Университета Саффолка, 47 процентов опрошенных американцев уверены, что Трамп станет победителем предстоящих президентских дебатов США, тогда как на Байдена делает ставку лишь 41 процент респондентов. Среди независимых избирателей - тех, кто не относит себя ни к республиканцам, ни к демократам, - разрыв еще больше: 47 процентов пророчат победу на дебатах Трампу и только 37 процентов - Байдену.

Дональд Трамп, который в 2016 году небезуспешно дискутировал с Хиллари Клинтон (тогда их встречу посмотрели рекордные 84 миллиона телезрителей в США), сегодня регулярно провоцирует "сонного Джо" к дебатам. Утверждает, что того ждет оглушительное поражение и требует, чтобы его нынешний оппонент предварительно прошел проверку на допинг, поскольку он якобы может принимать некие стимулирующие препараты.

На такие вызовы сам Байден, несмотря на советы Пелоси и других однопартийцев, пока что демонстрирует твердость и отказываться от словесного поединка не намерен. "Я буду факт-чекером (проверяющим факты. - Прим. "РГ") на сцене во время дебатов с ним", - уверенно сказал Джозеф Байден в эфире телеканала MSNBC.

Впрочем, вопрос о том, сохранится ли эта уверенность до 29 сентября, когда должны состояться первые дебаты Трампа и Байдена в городе Кливленд, остается открытым. Известно, что подготовка к словесным поединкам вовсю ведется двухпартийной комиссией по президентским дебатам, которая с 1988 года и по сей день отвечает за это политическое шоу.

Пока что в общенациональных рейтингах лидирует Джозеф Байден. Так, по данным последнего социологического опроса исследовательской службы YouGov, 52 процента опрошенных готовы отдать свой голос за него, а Трампа намерены поддержать лишь 42 процента. Правда, все может измениться в последний момент, и именно дебаты, последние из которых проводятся за десять с небольшим дней до дня голосования 3 ноября, призваны расставить для избирателей все точки над "i". Как некоторое время назад заметил в разговоре с "РГ" политический обозреватель американской газеты Philadelphia Inquirer Дик Полман, "на самом деле смысл президентских дебатов в США заключается не в обсуждении политических вопросов, а в том, как кандидат выглядит, ведет себя и реагирует, отвечая на них". Главный вопрос, который задают себе американские избиратели, заключается в том, "какого из этих парней я хочу видеть на экране своего телевизора следующие четыре года", считает американский журналист.