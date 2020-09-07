Совместные с США международные военные учения Noble Partner пройдут в Грузии

В понедельник в Грузии официально открываются совместные с США ежегодные международные военные учения Noble Partner 2020. Они продлятся до 18 сентября, сообщает министерство обороны страны.

Грузия принимает эти учения уже в пятый раз, пишет РИА Новости. В маневрах кроме грузинских военных также примут участие военнослужащие из США, Великобритании, Польши и Франции - всего более 2,7 тысячи человек.

Цель данных учений - улучшение готовности и совместимости между силами Грузии, США и странами-партнерами. Кроме грузинских военных машин и артиллерийской техники, будут задействованы летательные аппараты и бронетехника США.