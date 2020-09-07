Новости

Новак Джокович извинился за инцидент на US Open 02:42
Король Саудовской Аравии обсудил с Трампом работу G20 и коронавирус 02:36
Скончался оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель 02:20
Совместные с США международные военные учения Noble Partner пройдут в Грузии 01:53
Организаторы US Open выступили с заявлением по ситуации с Джоковичем 01:25
Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Чехии 01:22
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России 00:31
Почти 9 миллионов человек эвакуируют в Японии из-за тайфуна 00:20
Объявлены стартовые сборы "Довода" в Северной Америке и Китае 00:16
Помощник Харламова прокомментировал сведения о его заражении COVID-19 06.09.2020
Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации 06.09.2020
В Британии за сутки зафиксировано 2988 новых случаев коронавируса 06.09.2020
Австриец провел 2 часа 30 минут в ящике с 200 килограммами льда 06.09.2020
Более 11 тысяч российских военных вылечились от COVID-19 06.09.2020
День письменности в Белыничи подтвердил гармонию культурных традиций Беларуси 06.09.2020
Netflix опубликовал кадры из нового фильма Дэвида Финчера 06.09.2020
Акция протеста в Минске завершилась 06.09.2020
Гасли впервые в карьере выиграл Гран-при "Формулы-1" 06.09.2020
Стартовал финал VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 06.09.2020
Назван состав сборной России на матч с венграми 06.09.2020
В Москве составили рейтинг самых необычных мостов 06.09.2020
Зарезавший жену и пятилетнюю дочь вологжанин объяснил свой поступок 06.09.2020
Продюсер поделился мыслями о будущем "Ворониных" после смерти Клюева 06.09.2020
Массовая акция протеста проходит у резиденции президента Беларуси 06.09.2020
Британские газеты опоздали с выпуском из-за демонстрантов 06.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
"Российская газета" приглашает на ММКЯ
07.09.2020 01:53
Рубрика: В мире

Совместные с США международные военные учения Noble Partner пройдут в Грузии

Фото: AFP/Vano SHLAMOV Фото: AFP/Vano SHLAMOV
Фото: AFP/Vano SHLAMOV

В понедельник в Грузии официально открываются совместные с США ежегодные международные военные учения Noble Partner 2020. Они продлятся до 18 сентября, сообщает министерство обороны страны.

Корабли РФ и Индии провели совместные учения в Индийском океане

Грузия принимает эти учения уже в пятый раз, пишет РИА Новости. В маневрах кроме грузинских военных также примут участие военнослужащие из США, Великобритании, Польши и Франции - всего более 2,7 тысячи человек.

Цель данных учений - улучшение готовности и совместимости между силами Грузии, США и странами-партнерами. Кроме грузинских военных машин и артиллерийской техники, будут задействованы летательные аппараты и бронетехника США.

В мире экс-СССР Грузия В мире США

Главное сегодня

Новак Джокович завершил выступление на US Open из-за дисквалификации
В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России
От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса
СМИ: Меркель не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Собянин опроверг слухи о "ковидном" карантине
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру