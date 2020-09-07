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Стало известно, когда Huawei "убьет" Android в своих смартфонах

Текст:   Антон Благовещенский
07.09.2020,  
16:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В грядущий четверг, 10 сентября, Huawei представит вторую версию своей операционной системы HarmonyOS 2.0. Также будет анонсировано "множество продуктов" под ее управлением, пишет PocketNow.

По словам гендиректора Huawei Ричарда Ю, смартфон, работающий на HarmonyOS (она же HongmengOS) уже существует и можно ожидать его появления в продаже уже в 2021 году.

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В настоящее время все смартфоны Huawei работают на базе Android. Одна часть из них поддерживает фирменные сервисы Google Mobile Services (куда входят карты, Google Pay, магазин приложений и так далее), на другой части эти сервисы заменены аналогом - Huawei Mobile Services. На такой шаг компания пошла после введения санкций США, запрещающих американским компаниям сотрудничать с производителем из Китая.

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