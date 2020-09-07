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07.09.2020 21:36
Рубрика: Экономика

Страховая емкость по экспортным договорам приблизилась к 1 трлн рублей

Текст: Ирина Алпатова
Объем застрахованных агентством ЭКСАР рисков по экспортным кредитам достиг рекордной суммы в 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра, в группу которого входит агентство. Причем с прошлого года страховая емкость агентства увеличилась на 200 млрд рублей.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Россияне стали меньше жаловаться на страховщиков

"В ситуации, с которой столкнулась мировая экономика, для производителей важно сохранить привычные цепочки поставок, условия платежей и в целом деловые связи. В этом смысле сложно переоценить роль кредитного страхования в целом и экспортно-кредитных агентств, в частности, поэтому мы не только продолжаем поддерживать российских экспортеров, но и увеличиваем объем принимаемых на себя рисков", - пояснил глава ЭКСАР Никита Гусаков.

ЭКСАР - часть государственной системы поддержки экспорта. Это единственное национальное экспортное страховое агентство России, которое обеспечивает защиту экспортных сделок от предпринимательских или политических рисков. Почти 10% российского несырьевого неэнергетического экспорта обеспечивается его страховым покрытием, а совокупный объем поддержанного ЭКСАРом экспорта приблизился к 70 млрд долларов.

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