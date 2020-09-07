Сухой матч Худобина помог "Далласу" повести в серии против "Вегаса"

"Даллас" выиграл первый матч финальной серии плей-офф в Западной конференции, переиграв "Вегас" - 1:0. Героем встречи стал российский голкипер Антон Худобин.

На Западе стартовала финальная серия между "Далласом" и "Вегасом". Клубы в серии до четырех побед разыграют между собой место в финале плей-офф и шанс завоевать Кубок Стэнли.

"Звездам" удалось довольно быстро открыть счет - на третьей минуте отличился защитник Йон Клингберг. А дальше героями встречи стали голкиперы. Страж ворот "Далласа" Антон Худобин выдал очередной яркий матч, отразив в итоге 25 бросков по своим воротам и сыграв на "ноль". Его оппонент Марк-Андре Флери отразил 24 броска из 25.

По итогам встречи именно российский голкипер "звезд" был признан первой звездой. За всю карьеру Худобин еще никогда не делал шатаут в плей-офф. Увы, другие игроки из России в составе "Далласа" очков не набрали - Александр Радулов и Денис Гурьянов сыграли не столь убедительно.