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07.09.2020 07:02
Рубрика: Спорт

Сухой матч Худобина помог "Далласу" повести в серии против "Вегаса"

Текст: Максим Домчев
"Даллас" выиграл первый матч финальной серии плей-офф в Западной конференции, переиграв "Вегас" - 1:0. Героем встречи стал российский голкипер Антон Худобин.
Фото: REUTERS/Perry Nelson Фото: REUTERS/Perry Nelson
Фото: REUTERS/Perry Nelson

На Западе стартовала финальная серия между "Далласом" и "Вегасом". Клубы в серии до четырех побед разыграют между собой место в финале плей-офф и шанс завоевать Кубок Стэнли.

Фото: AP Photo / Mark Humphrey
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"Звездам" удалось довольно быстро открыть счет - на третьей минуте отличился защитник Йон Клингберг. А дальше героями встречи стали голкиперы. Страж ворот "Далласа" Антон Худобин выдал очередной яркий матч, отразив в итоге 25 бросков по своим воротам и сыграв на "ноль". Его оппонент Марк-Андре Флери отразил 24 броска из 25.

По итогам встречи именно российский голкипер "звезд" был признан первой звездой. За всю карьеру Худобин еще никогда не делал шатаут в плей-офф. Увы, другие игроки из России в составе "Далласа" очков не набрали - Александр Радулов и Денис Гурьянов сыграли не столь убедительно.

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