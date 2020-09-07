Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете

Про новое телешоу ТНТ "Золото Геленджика" (эфир - с 13 сентября) "РГ" писала ранее. Конкуренцию ему составит другой проект - "Полный блэкаут" - читайте о нем ниже. На сервисе Start по одной в неделю продолжают выходить серии фильма Константина Богомолова "Хороший человек", и его много обсуждают. Премьеры в начале сезона продолжают сыпаться, как орехи из мешка. Обозреватель "РГ" выбрала 13 самых интересных на нашем ТВ и в Рунете.

1. Премьера сериала "Тонкие материи", который заменил в сетке Первого канала другой многосерийный фильм "Презумпция невиновности. Эфир - с 7 сентября, в 21.30.

Главные роли в картине "Тонкие материи" сыграли Анастасия Талызина, Константин Белошапка, Мария Порошина. Мелодрама рассказывает о том, как в 1962-й году Татьяна Назарова, приехавшая покорять столицу, не поступает в текстильный институт. По воле случая Таня устраивается на работу в закрытую "сотую секцию" универмага "Столица", где обшивают первых лиц…

Фото: Первый канал

2. Денис Проценко, главный врач ГКБ № 40 в Коммунарке - герой программы "101 вопрос взрослому". Напомним, это ток-шоу, в котором взрослый отвечает на вопросы детей от 9-17 лет. Эфир 12 сентября в 10:15. Разговор - об опасности вируса, об отношении к врачебным ошибкам, о выборе профессии и прогулах в школе, о медицинском юморе, о проблеме курения и многом другом.

Фото: Первый канал

3. Новый сезон программы "Три аккорда". Первый канал, 13 сентября в 19:20. В шоу исполнители представляют на суд зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров. Участники нового сезона: Нонна Гришаева, Нина Шацкая, Альбина Джанабаева, Сергей Минаев, Александр Яцко, Сергей Маховиков, Ая, Ирина Медведева, Леонид Серебренников, Родион Газманов. Жюри: Александр Новиков, Михаил Шуфутинский, Лидия Козлова, Александр Розенбаум, Елена Ваенга, Сергей Трофимов, Вика Цыганова, Николай Фоменко, Ирина Круг. Ведущий: Максим Аверин.

Фото: Первый канал

4. Британский телесериал "Убийство в поместье Пемберли". "Россия К" - 8-10 сентября в 22:10 (повтор 9-11 сентября в 12:45).

Детектив снят по мотивам одноименного романа Филлис Дороти Джеймс, который является продолжением прославленного произведения Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Премьера фильма состоялась в 2013 году. В нем действуют те же полюбившиеся читателям и зрителям герои и, прежде всего, - мистер Дарси и Элизабет. Действие в фильме разворачивается через шесть лет после свадьбы главных героев. Элизабет и Дарси счастливо живут в Пемберли, воспитывая сына. Перед ежегодным балом в Пемберли царит суета в ожидании гостей. В разгар семейного ужина в поместье приезжает сестра Элизабет Лидия в шоковом состоянии...

5. Девять симфоний Бетховена в исполнении Digital Orchestra by Golikov. На "России К", с 4 сентября.

В год 250-летия со дня рождения Бетховена (юбилей - в декабре) канал представляет в своем web-пространстве проект, вдохновленный творчеством композитора. В коллективе исполнителей участвуют ведущие музыканты Большого, Мариинского и Михайловского театров, Симфонического оркестра Ленинградской области, Международного симфонического оркестра "Таврический", РНО и НФОР, других коллективов, а также солисты из Москвы и Санкт-Петербурга - знаменитая российская скрипачка Елена Ревич, многократный лауреат международных конкурсов Александр Рамм, солист Гамбургской государственной оперы Владимир Байков, китайская скрипачка Чжен Мин Мин, а также многие другие. Записи Бетховенской музыки проходили в разных локациях Северной столицы,

6. Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. "Песня остается с человеком". Ведущий - Михаил Швыдкой. Первый канал, 12 сентября в 16:45

В концертной программе приняли участие: оркестр Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии РФ под руководством Виктора Елисеева, Хибла Герзмава, Полад Бюльбюль-Оглы, Алексей Евсюков, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Андрей Сапунов, Александр Маршал, Игорь Крутой, Жасмин, Стас Михайлов, Николай Басков, Сергей Волчков, Алсу, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Левон Оганезов, а также знаменитые спортсмены Владислав Третьяк, Александр Якушев, Борис Михайлов и другие.

7. Художественный фильм "Наказание без преступления" - премьера канала "Россия 1". Эфир 12 сентября в 21:00

Наталья в свои тридцать пять все еще мечтает встретить принца. Однажды ночью на улице ее от агрессивного пьяного мужчины спасает финский бизнесмен Ларс. Вскоре Наталья выходит за Ларса замуж. У них с рождается сын Миша, но брак не приносит ей счастья - долгожданный принц оказывается игроманом. В очередной раз сильно проигравшись, Ларс подстраивает жене ловушку, похищает Мишу и вывозит его в Финляндию. Наталья теряет права на сына и остается одна. На помощь ей неожиданно приходит тот самый мужчина с улицы - уволенный из органов, оговоренный оперативник Виктор Исаев... Режиссёр: Элина Суни. В ролях: Алла Юганова, Сергей Горобченко, Сергей Зотов, Тамара Миронова, Вера Александрова, Сергей Иванюк, Наталья Гриншпун и другие.

Фото: "Россия 1"

8. Шоу "Полный блэкаут" на СТС. В нем актеры, музыканты и блогеры встретятся лицом к лицу со своим главным врагом - воображением. Ведущий проекта - Сергей Светлаков. В каждом выпуске четыре героя или пары по очереди проходят три одинаковых испытания в темной комнате, не зная, что их там ждет. В испытаниях примут участие питоны, миссисиппский аллигатор, скорпионы, пауки, черви, саранча, черепахи, верблюд и другие животные и насекомые. Усилят страх декорации, представленные в виде мрачных бетонных стен старого завода с грязными окнами, советскими светильниками и паутиной, общей площадью в 1000 квадратных метров. "Полный блэкаут" - это российская версия популярного во всем мире формата Total Blackout, который принадлежит британской компании Fremantle. Шоу на данный момент было запущено в 17 странах.

9. Документальный фильм "Актерские драмы. Ты у меня один". "ТВ Центр". Про личную жизнь известных мужчин, которые выбрали путь отцов-одиночек. Герои - Бориса Хмельницкий, Виктор Мережко, Юрий Левитан, Лев Прыгунов, Марк Бернес. Участники фильма: Игорь Кириллов, Юрий Николаев, Лев Прыгунов и его сын - режиссер Роман Прыгунов, Виктор Мережко, Елена Драпеко, Александр Галибин, киноведы Армен Медведев и Вячеслав Шмыров и другие.

10. Документальный фильм "Одна из девчат" - 90-летию Надежды Румянцевой. Первый канал, 13 сентября в 15:05.

В фильме принимали участие: Инна Макарова, Самвэл Гаспарян, Андрей Ярославцев, Геннадий Юхтин, Павел Винник, Людмила Гнилова, Вилли Хштоян, Карина Хштоян. И другие.

11. Премьера четвертого сезона комедийного сериала "Фитнес" - на ТНТ, 7 сентября в 18:00.

В главных ролях Софья Заика, Борис Дергачев, Роман Курцын и Михаил Трухин. Главная героиня сериала Ася становится директором клуба "Суперфит", в который когда-то пришла с целью похудеть. Она изо всех сил старается соответствовать образу бизнес-леди. Последующие события в ее жизни заставляют Асю задуматься, чего она хочет на самом деле - быть успешной или просто счастливой.

Фото: ТНТ

12. Сериал "Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак", 1 сезон. С 7 сентября в Амедиатеке.

Спин-офф криминального сериала "Власть в ночном городе". Создатели обещают, что в новой главе захватывающей саги "продолжится путешествие самых противоречивых героев". Сюжет развернется через несколько дней после событий финала "Власти в ночном городе". В центре истории окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. Одну из важных ролей исполнит икона хип-хопа и R&B Мэри Джей Блайдж. Продюсером сериала выступил 50 Cent. А с 13 сентября на сервисе -"Элиты побережья" - сатирическая картина о трудностях карантина. Пять американцев рассказывают веселые и грустные истории из своей жизни, в которую самоизоляция внесла ощутимые коррективы. Главные роли в фильме исполнили Сара Полсон, Бетт Мидлер и Исса Рэй.

13. Как всегда - не забудьте о хорошем кино. Телепремьера в России детектива "Достать ножи" - на канале "Кинопремьера", 9 сентября, 20.30.

Это - голливудская пародия на классические английские детективы с лихо закрученным сюжетом и дюжиной первоклассных актеров от режиссера восьмого эпизода "Звездных воин" Райана Джонсона. В фильме снимались Дэниэл Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и другие. При скромном бюджете в $40 млн картина собрала в мировом прокате более $300 млн. Режиссер Райан Джонсон уже работает над сценарием продолжения, которое запланировано на 2021 год. Точно известно, что в сиквеле будет полностью новый актерский состав, и только Дэниэл Крэйг вернется к роли сыщика Бенуа Блана.

На платформе Okko два новых фильма о новых технологиях - "Любовь между строк" - с 7 сентября, "Мой создатель" - с 10 сентября. А с 11 сентября - документальный фильм "Несломленные" - о двух спортивных парах в фигурном катании - россиянах Наталье Забияко и Александре Энберте и американцах Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти ЛеДюке, которые тренируются под руководством одного из самых титулованных тренеров мира - Нины Мозер.