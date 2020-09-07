У кинорынка "Берлинале" EFM сменился директор

Новости

Глава ДНР отложил операцию по уничтожению укреплений ВСУ 16:45
Умер актер Сергей Колтаков 16:29
Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи" 16:17
Томский Роспотребнадзор завершил проверку по госпитализации Навального 16:08
Skoda отказалась от самой компактной модели. Преемника не будет 16:00
Врачи ФРГ: Обследование Навального возможно только по запросу его родных 15:58
Нурмагомедов планирует завершить карьеру в 34 года 15:54
В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину 15:35
В Астрахани студентки из Марокко пострадали в тройном ДТП 15:20
Месси принял участие в презентации новой формы "Барселоны" 15:19
Кабмин подготовил план мероприятий по развитию зернового комплекса 15:17
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 15:17
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 15:09
Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих" 14:55
Правительство уточнило правила охраны водных объектов 14:50
В Оренбуржье при столкновении иномарки с трактором погиб ребенок 14:47
В Якутии у сотрудника СИЗО нашли наркотики на 30 млн рублей 14:42
Джейми Фокс с дочерью снимут ситком для Netflix 14:42
Московский велопатруль зафиксировал 40 нарушений ПДД в августе 14:41
В дачном кооперативе в Подмосковье найдены тела трех человек 14:37
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 14:33
ФАС снизила цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП 14:32
Оппозиция в Грузии намерена выдвинуть Саакашвили на пост премьера 14:29
Видео: В Ингушетии три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем 14:27
Найденные после ночевки в горах Сочи дети оказались здоровы 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в интернете
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
07.09.2020 15:46
Рубрика: Культура

У кинорынка "Берлинале" EFM сменился директор

Текст: Сусанна Альперина
Пресс-служба Берлинского международного кинофестиваля оповестила о том, что у кинорынка EFM, который ежегодно проходит параллельно с киносмотром, сменилось руководство. С 1 ноября 2020 года Деннис Ру займет пост директора кинорынка "Берлинале".

Деннис Ру работает в международной киноиндустрии уже более 12 лет. Совсем недавно он отвечал за сотрудничество с международными кинофестивалями и рынками крупнейшей студии German Films. Он возглавлял соответствующий отдел по продвижению контента студии-мейджора. Поскольку German Films имеет широкую международную сеть, новый директор хорошо знаком с международным дистрибьюторским бизнесом.

Фото: JENS KALAENE / DPA/ AFP
На Берлинале отменили "гендерные" награды

Начиная с 15 сентября, Деннис Ру первоначально будет работать бок о бок с уходящим директором EFM Маттисом Ваутером Кнолем. Кноль покинет EFM в конце октября и займет пост директора Европейской киноакадемии.

"С приходом Денниса Ру мы получаем хорошо связанного отраслевого эксперта. Мы оба считаем его целеустремленным и дальновидным человеком, и с нетерпением ждем совместной работы", - говорят новые директора фестиваля "Берлинале" Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

"У EFM очень хорошие позиции. Рынок - неотъемлемая часть цикла кинобизнеса и важная движущая сила для индустрии. Я хочу продолжить его успешную работу в сложных рыночных условиях и еще больше расширить стратегическое развитие и позиционирование. Я с нетерпением жду конструктивной совместной работы с опытной и компетентной командой EFM", - говорит Деннис Ру.

Кстати

Уже известно, что в 2021 году EFM пройдет в гибридном формате. Даты фестиваля - 11-18 февраля 2021 года. Даты рынка 12-16 февраля. Более подробная информация о концепции рынка в новом году появится в ближайшие недели.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни
Зарплаты бюджетников с 1 октября проиндексируют на 3%
За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах
В России могут ограничить создание аптечных сетей
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Чем удивила Московская международная книжная ярмарка
Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве