У кинорынка "Берлинале" EFM сменился директор

Пресс-служба Берлинского международного кинофестиваля оповестила о том, что у кинорынка EFM, который ежегодно проходит параллельно с киносмотром, сменилось руководство. С 1 ноября 2020 года Деннис Ру займет пост директора кинорынка "Берлинале".

Деннис Ру работает в международной киноиндустрии уже более 12 лет. Совсем недавно он отвечал за сотрудничество с международными кинофестивалями и рынками крупнейшей студии German Films. Он возглавлял соответствующий отдел по продвижению контента студии-мейджора. Поскольку German Films имеет широкую международную сеть, новый директор хорошо знаком с международным дистрибьюторским бизнесом.

Начиная с 15 сентября, Деннис Ру первоначально будет работать бок о бок с уходящим директором EFM Маттисом Ваутером Кнолем. Кноль покинет EFM в конце октября и займет пост директора Европейской киноакадемии.

"С приходом Денниса Ру мы получаем хорошо связанного отраслевого эксперта. Мы оба считаем его целеустремленным и дальновидным человеком, и с нетерпением ждем совместной работы", - говорят новые директора фестиваля "Берлинале" Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

"У EFM очень хорошие позиции. Рынок - неотъемлемая часть цикла кинобизнеса и важная движущая сила для индустрии. Я хочу продолжить его успешную работу в сложных рыночных условиях и еще больше расширить стратегическое развитие и позиционирование. Я с нетерпением жду конструктивной совместной работы с опытной и компетентной командой EFM", - говорит Деннис Ру.

Кстати

Уже известно, что в 2021 году EFM пройдет в гибридном формате. Даты фестиваля - 11-18 февраля 2021 года. Даты рынка 12-16 февраля. Более подробная информация о концепции рынка в новом году появится в ближайшие недели.