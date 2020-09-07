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07.09.2020 21:12
Рубрика: Общество

Ученые клонировали лошадь Пржевальского

Текст: Ольга Орлова
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В США сообщили о первом успешном эксперименте получения клона дикого жеребца. Как пишет пресс-служба зоопарка Сан-Диего, для этого был использован генетический материал самца лошади Пржевальского, родившегося в 1975 году в Великобритании, а с 1978 по 1998 год жившего в США. Его ДНК после криоконсервации хранился в биобанке зоопарка Сан-Диего в течение сорока лет. И лишь теперь его подсадили суррогатной матери.

Фото: Игорь Гусев
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В результате клонирования родился жеребенок, которого назвали в честь доктора Курта Бениршке, основателя программы исследований в области охраны природы в зоопарке и международного биобанка. Доктор известен тем, что с 1975 года собирает и сохраняет генетический материал исчезающих животных. Интересно, что когда он начинал, еще не существовало технологий для подобного клонирования. Новорожденный Курт крепок и здоров, а в будущем может дать потомство.

Ученые считают, что родившееся с помощью замороженной ДНК животное поможет восстановить популяцию вида, находящегося под угрозой исчезновения. Последний раз в дикой природе лошадь Пржевальского встречалась в 1969 году. Специальные программы сохранения вида, разведение лошади помогли сохранить ее в неволе. Но проблема в том, что все ныне живущие представители этого вида являются потомками 12 особей, которые когда-то родились в степях. Это грозит потерями генетического разнообразия.

Ценность нынешнего эксперимента в том, что эти потери теперь можно остановить, используя клеточные технологии, такие как клонирование, основанное на наличии живых клеток, хранящихся в замороженном зоопарке.

В скором времени клонированного жеребенка переведут в сафари-парк зоопарка Сан-Диего, чтобы он интегрировал в племенное стадо своего вида и дал новое потомство.

Лошадь Пржевальского - не единственный вид, который компания пытается возродить с помощью биотехнологий. Сейчас группа работает над клонированием шести животных, в том числе шерстистого мамонта, который вымер четыре тысячи лет назад.

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