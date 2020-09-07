Умер актер Сергей Колтаков

Умер советский, российский актер Сергей Колтаков. Об этом сообщил в своем Instagram Семен Слепаков.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора", - написал артист.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Как он сам рассказывал в интервью, в середине семидесятых посетил буквально несколько занятий в Саратовском театральном училище на актерском факультете, но его "не устроила нелепость озвученных преподавателем заданий".

Поэтому будущий актер перебрался в Москву. Где в 1979-м окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского.

Дебютировал в кино в 1981-м, в мелодраме Панфилова "Валентина". Успех - после "Соучастников" Инны Туманян.

Среди других работ - "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе", Фёдор Павлович Карамазов в сериале "Братья Карамазовы", прокурор Бельский в дилогии "Мама не горюй", Ельцин в "Пьяной фирме", "ПираМММида", "Пелагея и белый бульдог", Сева в "Двоих на острове слез".