Умер экс-директор РАМТ Владислав Любый

Умер продюсер Влад Любый, с которым лидер "Короля и Шута" создавал зонг-оперу Todd.

Театральный менеджер и продюсер был одним из вдохновителей этой постановки. Он работал над ней вместе с композитором и певцом, исполнителем главной роли Михаилом ("Горшком") Горшеневым из "Короля и Шута" и режиссером Александром Устюговым. Да и премьера Todd состоялась на сцене Российского академического молодежного театра, директором которого Владислав Любый был с 1998 по 2015 год.

- Печальные новости. Ушел из жизни Влад Любый - невероятно талантливый человек, директор Российского академического молодежного театра и создатель мюзикла Todd. Именно благодаря его труду, энергии и вере зонг-опера появилась на свет. Влад, спасибо тебе за все, - написали музыканты в Instagram РАМТ.

Сообщается также о том, что продюсер и менеджер скончался после долгой тяжелой болезни, сообщается на сайте РАМТ.

Владу Любому было 50 лет.

Прямая речь

Влад Любый о зонг-опере Todd:

- У нас совершенно самостоятельный, оригинальный мюзикл, который к западной версии не имеет никакого отношения, кроме заглавия и основы сюжета. Мне кажется, что музыка у нас значительно более интересная с точки зрения российского рынка, она ориентирована на нашего зрителя.