В Австралии вакцина от COVID-19 появится в 2021 году и будет бесплатной

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что вакцина против коронавируса появится в Австралии в 2021 году и будет бесплатной для граждан страны. Все это станет возможным в случае успешных испытаний препарата.

Моррисон сообщил, что правительство заключило контракты на поставку и производство вакцины с британско-шведской фармацевтической компанией, которая разрабатывает препарат вместе с учеными из Оксфордского университета (Великобритания), и университетом штата Квинсленд (Австралия), где также идут работы на вакциной от COVID-19. Общая сумма соглашения составляет 1,2 миллиарда долларов США, пишет ТАСС.

Планируется, что в Австралии будет произведено свыше 80 миллионов доз препарата. Еще около 3,8 миллиона доз будут доставлены на континент в январе-феврале 2021 года для иммунизации наиболее незащищенной части населения страны. При этом, по словам министра здравоохранения Австралии Грега Ханта, прививка от коронавируса не будет обязательной, и люди смогут отказаться от нее.

Моррисон также пообещал, что часть произведенных в стране вакцин будет передана в дар странам тихоокеанского региона и партнерам Австралии в Юго-Восточной Азии.