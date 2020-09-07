В Болгарии исполнили ораторию митрополита Илариона

Оратория митрополита Волоколамского Илариона "Страсти по Матфею" была исполнена в Болгарии - ее премьера с большим успехом прошла в городе Стара Загора на открытой концертной площадке античного форума "Августа Траяна".

Дирижировал хором и оркестром Государственного оперного театра города митрополит Старозагорский Киприан. "Это очень красивая барочная музыка, которая напоминает музыку Баха", - поделился своими впечатлениями от оратории дирижер. Среди болгарских иерархов немало музыкально одаренных людей. Так, патриарх Болгарский Неофит написал кандидатскую диссертацию о русском церковном пении и одновременно с аспирантурой окончил регентское отделение при академии.

Болгарский информационный портал DARIKNEWS отметил своеобразие музыкального творчества митрополита Илариона и его глубокую связь с богатой русской песенной традицией, во многом основывающейся на древних церковных распевах - знаменном и киевском. "Музыка оратории характеризуется внутренней глубиной и сосредоточенностью, местами - драматизмом, без излишней патетики и сентиментальности", - писали критики.