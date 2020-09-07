Открыл соревнования премьер-министр Михаил Мишустин, который подчеркнул, что этот чемпионат будет самым масштабным не только в России за все восемь лет проведения, но и в мире. "Экономическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения инноваций, создания высокотехнологичных рабочих мест, освоения новых компетенций. Но главную роль в этих процессах, безусловно, играют люди - грамотные, увлеченные, творчески настроенные специалисты, любящие и знающие свое дело", - сказал он.
По словам генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова, все участники соревнуются, не выезжая из своего региона, а система, которая позволяет обеспечить принцип состязательности и оценить профессионализм каждого из них, представляет собой огромную сеть камер видеонаблюдения. Он также отметил, что благодаря дистанционному формату в этом году удалось решить проблему с привлечением экспертов из других государств. "Несмотря на ограничения, связанные с въездом в Россию из-за пандемии коронавируса, за нашими соревнованиями следят в 83 странах мира", - рассказал он.
Финал Национального чемпионата проходит по 176 компетенциям, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, сфера услуг, транспорт и логистика, образование. Участникам предстоит продемонстрировать свои профессиональные компетенции, в числе которых - качество, скорость, умение презентовать продукт. Всего критериев более трехсот. Каждый победитель войдет в расширенный состав сборной России и примет участие в чемпионате профессионального мастерства мирового уровня.
В этот раз организаторами мероприятия выступили минпросвещения, правительство Кузбасса, Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Агентство стратегических инициатив".