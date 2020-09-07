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07.09.2020 17:58
Рубрика: Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали об ответе ФРГ на запрос по Навальному

Текст: Иван Егоров

"Сроки исполнения российских запросов о правовой помощи иностранными компетентными органами не закреплены международными договорами, однако Генеральная прокуратура осуществляет контроль за исполнением российских запросов посредством направления в центральные органы иностранных государств ходатайств с просьбой об ускорении исполнения". Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генпрокуратуре, отвечая на вопрос о возможных сроках рассмотрения германской стороной российского запроса.

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В надзорном ведомстве также подробно разъяснили, что из себя представляют и как работают подобные международные механизмы. Как отметили в Генпрокуратуре, запрос об оказании правовой помощи - это процессуальный документ, содержание и форма которого закреплены как в законодательстве РФ, так и в международных договорах, определяющих объем, порядок и условия взаимного предоставления правовой помощи между Россией и иностранными государствами.

"Безусловно, он должен содержать определенные реквизиты и, как правило, переведен на язык той страны, куда он направляется", - пояснили в Генпрокуратуре.

При направлении такого запроса ведомство руководствуется многосторонними международными договорами, либо двусторонним договором о правовой помощи, заключенным Россией с тем государством, куда он направляется.

Как правило, запрос направляется в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий на территориях других государств, однако в некоторых случаях запросы направляются и в рамках процессуальных проверок.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов сообщил корреспонденту "РГ", что ведомство 27 августа передало запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации из самолета рейса Томск - Москва гражданина РФ Алексея Навального. К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite.

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Одновременно выражена готовность на основе взаимности предоставить результаты проведенных в РФ экспертиз и исследований. Германские партнеры подтвердили получение запроса о правовой помощи и свое намерение взаимодействовать с правоохранительными органами РФ в выяснении обстоятельств происшествия с российским гражданином.

В Генпрокуратуре также отметили, что несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено.

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