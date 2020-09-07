В Гидрометцентре озвучили сроки прихода осени в центр Европейской России

Понедельник, седьмое сентября, будет последним очень теплым днем в центре Европейской России. Уже со вторника здесь начнется период стремительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ожидается резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы, температура понизится на 7-8 градусов. Если в понедельник, будет +23…+25, то уже на следующий день - 17-18 градусов. "Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение +15 градусов, а местами температура будет ниже 10-градусной отметки", - цитирует метеоролога РИА Новости.

При этом он отметил, что температуры будут выше нормы. "Хочу уточнить, что именно таким должен быть сентябрь", - сказал Вильфанд. По его словам, наиболее заметное похолодание будет в Приволжском федеральном округе, там будет доходить до заморозков: 7-9 сентября ожидается -2…-4 градуса.

При этом на юге Европейской территории будет по-летнему жарко, но в Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются очень интенсивные осадки. "Жаркая погода (выше +30) и фрагментарные осадки. Такая ситуация наблюдается и на Черноморском побережье", - отметил ученый.

Вильфанд также предупредил, что очередной тайфун начнет оказывать влияние на побережье в Приморском крае. Здесь будет ураганный ветер выше 30 метров в секунду. Вдоль берегов Приморья ожидаются волны 3-4 метра. В Японском море будет штормовая погода - волны восемь метров.