Новости

Мишустин призвал жестко пресекать нечестность на госслужбе 12:01
Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции 12:00
Названы самые популярные телесериалы августа 11:56
На Кубани возбудили дело после ДТП с четырьмя погибшими 11:56
Лукашенко: Последние события вскрыли недоработки в системе управления 11:52
Прокуратура оценит организацию отдыха заблудившихся в Сочи туристов 11:47
Мишустин объяснил, почему за успехом не обязательно ехать в Москву 11:43
Создатели сериала "Воспитанные волками" пообещали пять сезонов 11:34
В Германии завели дело на мурманского "вора в законе" 11:33
Ридли Скотт снимет нового "Чужого" 11:23
В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели 11:20
Пропавшие в горах Сочи туристы с детьми вышли на связь 11:18
Ученые КФУ доказали оседлость жителей Золотой Орды 11:15
На Украине заключили под стражу учительницу русской словесности 11:13
Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $7,5 млрд 11:12
Россия вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом 11:12
Москва вошла в тройку городов с самой эффективной политикой в пандемию 11:11
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу 11:10
МЧС расширило группу по поиску пропавших в Сочи туристов 11:05
На Алтае возбудили дело после жесткой посадки вертолета на горе 11:03
Мишустин назвал своим наставником президента России 11:02
"Довод" Нолана возглавил российский прокат 11:01
Иран выявил виновных в саботаже на ядерном объекте в Натанзе 10:56
Белорусский "Амкодор" пополнил реестр производителей продукции ЕАЭС 10:52
В Киргизии в преддверии выборов в парламент закроют оружейные магазины 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Что это было? Сергей Собянин - о некоторых итогах пандемии
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
Тринадцать премьер недели по ТВ и в Интернете
07.09.2020 11:20
Рубрика: В мире

В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели

Текст: Владимир Шилов

Власти индийского штата Уттаракханд (север страны) будут раздавать приезжим специальные купоны со скидками на местные отели, передает газета Hindustan Times.

Фото: Istock
Индия стала новым эпицентром пандемии COVID-19

По словам регионального министра туризма Сатпала Махарая, эта мера призвана оживить экономику всего штата, который до пандемии был центром притяжения для любителей йоги со всего света.

Желающим сэкономить на проживании предлагается заказать гостиницу минимум на трое суток на специальном портале. При этом за каждое бронирование скидка составит до 1 тысячи рупий (примерно 1 тысяча рублей - прим. "РГ").

"Пока это пилотный проект, мы внимательно проанализируем его результаты", - сказал Махарай, отметив, что местный туристический сектор переживает значительный спад спроса из-за распространения пандемии коронавируса.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин рассказал, как формировалось правительство
Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу
Банки отказали в кредитных каникулах 15 тысячам заемщиков
Названы российские регионы-лидеры по индексу рынка труда
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в США
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру