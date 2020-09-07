В Индии для привлечения туристов будут раздавать скидки на отели

Власти индийского штата Уттаракханд (север страны) будут раздавать приезжим специальные купоны со скидками на местные отели, передает газета Hindustan Times.

По словам регионального министра туризма Сатпала Махарая, эта мера призвана оживить экономику всего штата, который до пандемии был центром притяжения для любителей йоги со всего света.

Желающим сэкономить на проживании предлагается заказать гостиницу минимум на трое суток на специальном портале. При этом за каждое бронирование скидка составит до 1 тысячи рупий (примерно 1 тысяча рублей - прим. "РГ").

"Пока это пилотный проект, мы внимательно проанализируем его результаты", - сказал Махарай, отметив, что местный туристический сектор переживает значительный спад спроса из-за распространения пандемии коронавируса.