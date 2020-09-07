В Ирландии хотят сократить сроки карантина для инфицированных COVID-19

Ирландские медики предложили почти на треть сократить сроки изоляции людей, чей тест на COVID-19 дал положительный результат, пишет газета Irish Times.

Сообщается, что с соответствующей инициативой выступили специалисты Национального центра по урегулированию чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. В настоящее время все пациенты с выявленным коронавирусом вынуждены соблюдать двухнедельный карантин. По словам местных врачей, европейская статистика свидетельствует, что этот период явно избыточен. Предполагается, что в случае одобрения нового регламента, самоизоляция будет длиться всего 10 дней с момента появления первых симптомов.

Это хорошая новость для тех, у кого заболевание проходит в легкой форме. Они смогут быстрее вернуться к нормальной жизни и возобновить профессиональную деятельность.