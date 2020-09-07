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07.09.2020 11:39
Рубрика: В мире

В Италии первыми вакцину получат врачи и старики

Текст: Юрий Когалов
Власти Италии ожидают, что вакцинация от коронавируса в стране начнется уже в конце этого года или начале следующего. Первыми прививку от COVID-19 сделают медработникам, затем наступит черед пожилых и других людей, входящих в группу риска. Об этом рассказал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, в настоящее время вакцины еще разрабатываются. Большие надежды в Риме возлагают на ту, над которой работают специалисты из Оксфорда. Если испытания пройдут успешно, производство вакцины будет налажено неподалеку от итальянской столицы, в местечке Ананьи. Предполагается, что это может произойти уже к концу 2020 года.

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Первые дозы, как отметил министр, получат врачи национальной медицинской службы. Затем прививки начнут делать пожилым людям и входящим в группу риска, тем, кто уже "заплатил высокую цену во время этого кризиса".

Как заявил Сперанца, пока преждевременно поднимать вопрос, как к вакцинации отнесутся в движении антипрививочников. "Наша задача на сегодня - получить вакцину, сначала у нас будет несколько миллионов доз. Так что проблема будет в обратном: выбрать, кому их дать", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что "вакцина будет общедоступной и бесплатной для всех".

Глава минздрава Италии исключил вероятность того, что в ближайшее время в республике вновь будет введен карантин. "Сегодня уровень заболеваемости в Италии составляет 23 случая на 100 тысяч человек. Это устойчиво даже по сравнению с другими странами", - отметил Сперанца. По его словам, сейчас прикладывается максимум усилий для того, чтобы этого не произошло. Медслужбы гораздо лучше подготовлены по сравнению с тем, что было в начале года. "Вирус по-прежнему очень опасен, и было бы ошибкой снижать нашу бдительность", заявил Сперанца. Он также отметил, что простым же людям надо не забывать о гигиене, мыть руки, носить маски, соблюдать безопасную дистанцию.

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Среди решений, которые, по его мнению, помогут в борьбе с дальнейшим распространением коронавируса - организация проверок в местах пересечения большого количества людей, на транспортных узлах, в аэропортах, это позволит избежать очередного закрытия границ.

В ближайшие же дни, как отметил Сперанца, внимание властей Италии будет приковано к школам. "Все, что мы сделали за эти месяцы, было для того, чтобы открыть школы и сделать их безопасными", - подчеркнул министр здравоохранения. По его словам, на это было потрачено 2,9 миллиарда евро, наняли дополнительно 97 тысяч учителей, закупили 2,4 миллиона новых парт. "Но нулевого риска не существует", - признал министр, добавив, что за ситуаций в школах будут следить очень внимательно.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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