В Кремле заявили о визите Лукашенко в ближайшие дни

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет в Москву уже в ближайшее время. Но это будет не 13 сентября, заявили в Кремле.

На вопрос, на какой стадии находится подготовка визита Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам: "В активной стадии".

"В целом, действительно его можно ожидать в ближайшие дни. Мы своевременно вас проинформируем", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос о том, может ли такой визит состояться 13 сентября, Песков ответил, что это неверная дата. Ранее это число было названо в СМИ.