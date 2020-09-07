В Кремле ждут информацию ФРГ по Навальному в ближайшие дни

В Кремле пока не получили данные из Берлина по состоянию и лечению блогера Алексея Навального - ожидают их в ближайшие дни и надеются, что она поможет в разбирательстве.

ФРГ одобрила запрос Москвы о предоставлении информации по Навальному. "Мы, действительно, отметили заявление министра иностранных дел Германии, и мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации", - заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рассчитываем, что с учетом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни. Мы ее с нетерпением ожидаем", - продолжил представитель Кремля. "Она поможет в нашем разбирательстве в отношении причин, которые привели к болезни берлинского пациента", - пояснил Песков.