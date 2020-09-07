В Лос-Анджелесе зафиксирован температурный рекорд

В воскресенье температура в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) достигла 49,4 градуса Цельсия. По данным Национальной метеорологической службы США, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в городе.

Рекорд был зафиксирован после полудня в северо-западном районе города, пишет ТАСС. Предыдущий температурный максимум наблюдался 22 июля 2006 года - 48,3 градуса Цельсия.

Метеорологи подчеркивают, что 49,4 градуса - это самая высокая температура не только в самом Лос-Анджелесе, но и в одноименном округе. При этом специалисты не исключают, что температуры продолжат повышаться, и будут установлены новые рекорды.

Ранее сообщалось, что в десятках округов Калифорнии в субботу были установлены дневные температурные максимумы. Так, в Вудленд-Хиллз температура поднялась до 47 градусов Цельсия, что сделало этот день самым жарким, побив рекорд в 45 градусов, установленный в 1979 году. В Бербанке температура достигла отметки в 45 градусов, обновив ежемесячный рекорд, установленный в 1971 году.