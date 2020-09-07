В мире число выявленных случаев COVID-19 превысило 27 миллионов

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в понедельник превысило 27 миллионов. Таковы данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Уточняется, что всего на планете заболели 27 002 224 человек, скончались за время пандемии 882 053 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц более 18 миллионов пациентов, пишет ТАСС. По-прежнему, больше всего случаев заражения в США, далее идут Бразилия и Индия.

Ранее сообщалось, что в Индонезии уровень детской смертности от осложнений, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, стал одним из самых высоких в мире. Здесь вирус обнаружен у 16 тысяч человек в возрасте до 17 лет, 145 из них - скончались. Получается, что уровень смертности в 45 раз выше, чем в США, где больше всего летальных исходов от COVID-19.