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07.09.2020 15:35
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Всего сутки потребовались полиции Орска, чтобы задержать злоумышленника, повалившего памятник Александру Сергеевичу Пушкину у городского драмтеатра. В акте вандализма подозревается 66-летний местный житель.

Об этом сообщило в понедельник УМВД по региону.

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Напомним, что монумент у театра, представляющий собой скульптуру поэта на скамейке рядом с ученым котом, по праву входит в число любимых горожанами достопримечательностей. Поэтому известие о том, что памятник поврежден, вызвало в Орске широкий общественный резонанс. Утром в воскресенье прохожие обнаружили скульптуру поваленной на землю.

Неизвестного злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения.

Министр культуры региона Евгения Шевченко жестко отреагировала на случившееся.

"Простите, но в выражениях стесняться не буду. Что в голове у этого дегенерата с пакетиком в руках? Это какое-то психическое дно, вырождение человеческого в человеке на самом примитивном бытовом уровне. Нет слов. Просто нет слов", - написала она на своей странице в Facebook.

По факту вандализма полицией собран материал проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область РГ-Видео

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