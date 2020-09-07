В Оренбуржье задержали вандала, повалившего памятник Пушкину

Всего сутки потребовались полиции Орска, чтобы задержать злоумышленника, повалившего памятник Александру Сергеевичу Пушкину у городского драмтеатра. В акте вандализма подозревается 66-летний местный житель.

Об этом сообщило в понедельник УМВД по региону.

Напомним, что монумент у театра, представляющий собой скульптуру поэта на скамейке рядом с ученым котом, по праву входит в число любимых горожанами достопримечательностей. Поэтому известие о том, что памятник поврежден, вызвало в Орске широкий общественный резонанс. Утром в воскресенье прохожие обнаружили скульптуру поваленной на землю.

Неизвестного злоумышленника запечатлели камеры видеонаблюдения.

Министр культуры региона Евгения Шевченко жестко отреагировала на случившееся.

"Простите, но в выражениях стесняться не буду. Что в голове у этого дегенерата с пакетиком в руках? Это какое-то психическое дно, вырождение человеческого в человеке на самом примитивном бытовом уровне. Нет слов. Просто нет слов", - написала она на своей странице в Facebook.

По факту вандализма полицией собран материал проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.