В России могут ограничить создание аптечных сетей

Как рассказали "Российской газете" в Совете Федерации, до начала работы осенней сессии нижней палаты парламента на региональных площадках проходят общественные обсуждения инициативы, подготовленной группой депутатов Государственной Думы и членов Совфеда. Парламентарии уверены, что соседство нескольких аптек на одной территории или в небольшом населенном пункте - вовсе не гарантия развития здоровой конкуренции. Если аптеки принадлежат одной или двум сетям, то цены в них одинаковые. Кроме того, сетевики диктуют цены и независимым участникам рынка. По экспертным оценкам, в 2018 году более 50% лекарств было продано через 10 аптечных сетей.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко напомнила "РГ", что для торговых сетей существуют ограничения по присутствию на конкретной территории. Аптечные сети под такие ограничения не подпадают. Этот пробел предлагается устранить. В рассматриваемом законопроекте предлагается блокировать монополию одной аптечной сети, если она начинает занимать более 20% рынка лекарственных препаратов в одном населенном пункте.

Помимо этого, предлагается создавать передвижные аптечные пункты. "Это поможет решить проблему лекарственного обеспечения жителей населенных пунктов, где отсутствуют стационарные аптечные организации. Другими словами, передвижные аптечные пункты должны обеспечивать всеми необходимыми лекарствами жителей удаленных территорий, где зачастую невозможно открыть привычную нам аптеку из-за дефицита фармацевтов или отсутствия подходящих помещений", - уточнила Татьяна Кусайко.

Авторы законопроекта также уверены, что необходимо законодательно обязать фармацевтов сообщать покупателям о наличии дешевых аналогов запрашиваемого лекарства. Сегодня у дорогих разрекламированных препаратов существует масса более экономичных аналогов с тем же действующим веществом. И зачастую лекарство за 100 рублей не менее эффективно снимает проблему, чем лекарство за тысячу. Однако фармацевтам выгоднее продать то, что подороже. Поэтому если покупатель сам не настаивает на более экономичном варианте, продавцы его и не предлагают.