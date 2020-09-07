Судебные приставы начали применять послабления для должников, введенные минувшим летом: со счетов пенсионеров, просрочивших кредиты, снимаются аресты.

Пенсионеров-должников не будут тревожить ни приставы, ни коллекторы. Фото: Сергей Куксин/РГ

Накануне в Гатчинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Ленинградской области была предоставлена рассрочка 69-летнему мужчине. До того у него были арестованы счета, в том числе в счет долга забирали часть пенсии. Но теперь на какое-то время он может вздохнуть спокойно: деньги высчитывать не будут.

Минувшим летом был принят закон, вводящий временные послабления для должников. Социально незащищенным гражданам, чьи дела находятся на исполнении в службе судебных приставов, будут предоставляться рассрочки по долгам до двух лет.

"Должники из числа неработающих пенсионеров, у которых пенсия меньше двух минимальных размеров оплаты труда и нет иной недвижимости, кроме единственного жилья, получили право на рассрочку по взысканию кредита на сумму до миллиона рублей", пояснили в службе судебных приставов.

Рассрочка может предоставляться на срок, не превышающий 24 месяцев. "Чтобы получить рассрочку, необходимо обратиться в территориальное подразделение судебных приставов, приложив к заявлению график погашения долга", - поясняют судебные приставы.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин подчеркнул, что к гражданам-должникам в период действия рассрочки не будут применяться меры по возвращению просроченной задолженности со стороны коллекторов и коллекторских агентств.

В службе судебных приставов находится 1,6 миллиона исполнительных производств, где должниками являются пенсионеры, не имеющие других доходов

Кстати, когда закон обсуждался, звучали голоса скептиков - мол, непонятно, найдутся ли вообще пенсионеры, попадающие под действие данной нормы. "Разве много у нас пенсионеров с маленькими пенсиями и большими кредитами?" - удивлялись критики. Нет, жизнь показала, что помощь пришлась людям в самый раз.

По данным разработчиков закона, на принудительном исполнении в Федеральной службе судебных приставов находится 1,6 миллиона исполнительных производств, где должниками являются граждане, получающие пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца и при этом не имеющие иных источников доходов. Общая сумма долга у них более 340 миллиардов рублей. Из них более 332 миллиардов рублей это долги по кредитам.

Кроме того, как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, ведомство в условиях пандемии снизило размер удержаний с пенсий должников.

"Нами принято решение о снижении до 20 процентов размера удержаний при взыскании долгов с пенсий по ходатайству пенсионеров, не имеющих иных доходов", - сообщил Аристов.

По действующей практике, размер удержаний с зарплат и пенсий по заявлению должника в случае его тяжелого финансового положения и необходимости других расходов сокращается с 50 процентов до 30 процентов. Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность сокращения удержаний до 20 процентов, но часто такое снижение происходило после обращения в суд.

Старший партнер юридической компании Елена Козина напомнила "РГ", что 29 сентября истекает срок действия некоторых мер по поддержке финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, утвержденных Банком России.

"Меры, прекращающие свое действие, в основном касаются субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорит Елена Козина. - На гражданах, далеких от бизнес-среды, их прекращение никак не отразится, соответственно и негативных последствий не будет".

Например, по ее словам, сохраняется возможность получения кредитных каникул: приостановлении платежей по кредиту на определенный заемщиком срок, но не более 6 месяцев.

"За долги не будут арестовывать и изымать движимое имущество, за исключением транспортных средств, - продолжает юрист. - Эта мера действует до 31 декабря 2020 года, но данное ограничение не распространяется на исполнение судебного акта о наложении ареста на имущество должника".

Досье "РГ"

В настоящее время действуют и другие меры защиты граждан. Запрещено до 01.01.2021 года начислять и взыскивать пени за коммунальные долги, появившиеся с 06.04.2020 года по 01.01.2021 год. Запрещено ограничивать или приостанавливать (отключать) оказание коммунальных услуг за долги по коммунальным услугам (до 01.01.2021 года). Граждане могут взять ипотеку по льготной ставке 6,5 процента годовых (до 1 ноября 2020 года). Имеется возможность получить образовательный кредит по льготной ставке 3 процента. Минимальный размер оплаты больничных временно приравнен к МРОТ (до 31 декабря 2020 года включительно).