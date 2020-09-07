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07.09.2020 18:23
Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи

Текст: Юрий Когалов

В Саудовской Аравии суд вынес окончательные приговоры обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает Al Jazzira, пять человек получили по 20 лет лишения свободы, еще трое - от 7 до 10 лет тюрьмы.

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Отмечается, что таким образом был смягчен вердикт, вынесенный в декабре прошлого года судом первой инстанции. Тогда пятеро обвиняемых были приговорены к смертной казни. После новых слушаний казнь заменили на длительные сроки заключения. Еще для троих сегодняшнее заседание суда изменений не принесло. Пересмотр приговоров произошел после того, как дети погибшего журналиста заявили, что прощают убийц их отца.

Напомним, Джамаль Хашкаджи работал обозревателем The Washington Post и был известен критическими статьями в адрес властей Саудовской Аравии. Он пропал второго октября 2018 года во время посещения генконсульства своей страны в Стамбуле. Эр-Рияд отрицал его исчезновение, но через некоторое время саудовские власти были вынуждены признаться, что журналист был убит в результате ссоры с консульскими работниками. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

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