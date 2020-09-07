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07.09.2020 10:01
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Текст: Галина Мисливская
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов намерен обратиться к помощнику президента РФ Максиму Орешкину с предложением о введении в России дополнительного пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма сенатора.

В качестве меры поддержки безработных в условиях пандемии COVID-19 предлагается "рассмотреть предложение научного сообщества о внедрении выплаты базового дохода безработным гражданам".

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"По версии министерства труда и социальной защиты РФ к концу 2020 года ожидается до 5,5-6 млн безработных", - напомнил парламентарий. По его данным, в 47 регионах страны число официальных безработных увеличилось в 5 и более раз. Наибольшее количество высвободившихся работников зарегистрировано в Центральном федеральном округе - 854,7 тысячи человек.

"Чтобы более реалистично удовлетворить минимальные потребности безработных с учетом семейной нагрузки, им необходимо выплачивать пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов трудоспособного населения. Это потребует годовых расходов на содержание зарегистрированных безработных в объеме 2,183 трлн рублей", - заявил Андрей Кутепов.

Он предлагает начать программу дополнительной поддержки безработных уже в этом году и продолжать ее до 2025 года. Первоначальные расходы, считает он, можно компенсировать из Фонда национального благосостояния. По мнению сенатора, уже через год, когда программа заработает на полную мощность, доходы от восстановления потребительского спроса перекроют первоначальные расходы.

По данным Росстата на конец августа 2020 года, средняя величина прожиточного минимума трудоспособного населения по России составила 11 731 рубль. Самый высокий показатель - 23 278 рублей - в Ненецком автономном округе, самый низкий - 9 689 рублей - в Воронежской области. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 19 544 рубля и 12 690 рублей соответственно.

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