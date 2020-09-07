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07.09.2020 08:33
Рубрика: В мире

В столице Индии спустя пять месяцев открылось метро

Текст: Максим Макарычев

Метро Дели в понедельник возобновило свою работу через пять месяцев после закрытия на время пандемии с целью предотвратить распространение коронавируса. Это крупнейшая в Индии система скоростного транспорта протяженностью 389 километров, которая ежедневно ​​до введенной в столице изоляции перевозила около 2,7 миллиона пассажиров. Свою работу также возобновят линии метро в 12 других индийских городах.

Фото: Sri Lankan Airforce media/Handout via REUTERS
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Власти мегаполиса ввели строгие меры в подземке: ношение масок, социальное дистанцирование и проверка температуры являются обязательными для пассажиров и сотрудников столичного метрополитена, сообщает ВВС. Перед входом на станцию пассажиры должны будут продезинфицировать руки. Сорок пять станций оснащены машинами, которые проверяют пассажиров и дезинфицируют их руки. Лицам, не надевшим маски, будут выдавать их на входе на станции. Администрация метрополитена заявила, что вестибюли, переходы, платформы, лестницы, эскалаторы, поручни и туалеты будут дезинфицироваться каждые четыре часа.

Поезда также были продезинфицированы перед возобновлением движения. На платформах размещены стикеры и разграничительные отметки, призывающие соблюдать социальное дистанцирование. Поезда будут останавливаться на станциях на 10-20 секунд, чтобы у пассажиров было достаточно времени для посадки и высадки, не теснясь у дверей. Ожидается, что в вагонах будет теплее, чем обычно, так как снаружи будет закачиваться больше свежего воздуха, чтобы обеспечить его усиленную циркуляцию и предотвратить распространение инфекции. Во избежание наплыва пассажиров откроется лишь ограниченное количество ворот станции, которые обычно работают на четыре входа и выхода. На всех станциях будет размещено около 800 служащих метрополитена, чтобы обеспечивать чистоту и порядок внутри станций, а также регулировать наплыв пассажиров.

Само делийское метро будет открываться поэтапно в течение недели, в конечном итоге обслуживая все 285 станций. Желтая линия, соединяющая 37 станций между северным Дели и городом-спутником Гургаон, открылась первой. Это самая старая и самая загруженная линия, с ежедневным пассажиропотоком около 1,45 миллиона человек. На первом этапе поезда будут ходить четыре часа утром, начиная с 7 часов, и четыре часа вечером, заканчивая свою работу в 20 часов. Часы работы будут продлены с пятницы.

Фото: iStock
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Власти столицы решили возобновить работу метро, несмотря на резкий рост количества заболевших COVID-19 в Индии в последние недели. Ежедневно в Индии регистрируется более 80 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на понедельник, в Индии зарегистрировано более 4,1 миллиона случаев заболевания и около 70 тысяч смертельных исходов. Несмотря на риски, власти Индии продолжают смягчать ограничительные меры из-за того, что экономика страны по-прежнему не может оправиться от последствий длительной изоляции.

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