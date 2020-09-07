В Турции коронавирусом заразились 12 россиян

Как минимум 12 туристов из России заразились коронавирусом в Турции. Об этом посол РФ в республике Алексей Ерхов рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

По данным дипмиссии, двое отдыхающих были госпитализированы, еще десять изолированы в гостинице.

Посол призвал россиян, планирующих побывать в Турции, в обязательном порядке приобретать страховку, которая бы покрывала расходы по лечению заболеваний, вызываемых коронавирусом. По словам Ерхова, у одного из граждан РФ такой страховки не было, что вызвало определенные проблемы, впрочем, медицинская помощь ему все же была оказана.

Напомним, с 1 августа Москва разрешила возобновить авиасообщение с Турцией. С 10 августа начали осуществляться прямые перелеты в Анталью, Даламан и Бодрум.

Между тем в стране отмечен рост числа инфицированных коронавирусом. В Турции на сегодняшний день зарегистрировано свыше 280 тысяч случаев COVID-19, 1,7 тысячи - за понедельник. Власти страны приняли решение усилить борьбу с вирусом. Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, отныне ездить стоя в общественном транспорте запрещено.