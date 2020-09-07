Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса

Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Ирландии из-за коронавируса. Сотни учеников в Ливерпуле, портовом городе на северо-западе Англии, были отправлены на карантин после того, как администрации восьми школ сообщили о положительных случаях COVID. Как сообщает газета Liverpool Echo, более 200 учеников и 21 преподаватель были вынуждены самоизолироваться. Случаи заболевания были выявлены в пяти начальных и трех средних школах Ливерпуля. Школьникам и учителям предписано находиться на карантине в течение 14 дней.

В понедельник у пяти учителей в школе в Саффолке в Англии был зафиксирован положительный результат на коронавирус, что привело к закрытию школы по совету министерства здравоохранения Англии. Родители в Мидлсбро на северо-востоке страны также были предупреждены о заражении учащихся в трех школах в этом районе. В столице Уэльса Кардиффе тридцать учеников 7-го класса колледжа попросили самоизолироваться в течение 14 дней после того, как у их одноклассника был зафиксирован положительный результат на COVID-19.

Эти случаи заражения в школах произошли через неделю после того, как дети начали возвращаться в классы впервые после объявления карантина в марте.

Напомним, что в понедельник мэрия французского Лиона приняла решение о закрытии девяти классов в пяти городских школах. Несмотря на то, что коронавирус был обнаружен у трех преподавателей, на домашнее обучение и карантин были отправлены 260 учащихся. Ранее министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер объявил о закрытии 22 школ в Париже, Марселе, Оверни и в, так называемом заморском департаменте, Реюньон в Индийском океане. Причем, некоторым школьникам пришлось отправиться домой в первый же день учебы.

По состоянию на понедельник более 27,19 миллиона человек во всем мире заразились коронавирусом, и 888326 из них умерли, сообщает Reuters.