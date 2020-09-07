Военным запретили отказываться от комнат в общежитиях

Кассационный военный суд в своем обзоре судебной практики дал подробные разъяснения по квартирному вопросу для служивых. Например, военнослужащим фактически запретили отказываться от комнат в общежитиях по месту службы. Раз вселяют, надо взять под козырек и жить.

Для людей в погонах обзор Кассационного военного суда, несмотря на сложные юридические формулировки, захватывающее чтение. Ведь речь идет о заветных квадратных метрах: где, когда и сколько можно их получить. Ну и о тех ситуациях, когда квартира точно не светит.

В одной из воинских частей некоему холостяку в погонах командование выделило комнату в 18 квадратных метров. До тех пор, пока ему смогут предоставить полноценную квартиру. Офицер отказался. На съемной квартире ему нравилось больше. Но начальство после отказа срезало ему компенсацию за поднаем жилья. Так что если хочет и дальше снимать, то придется это делать уже за свои деньги.

Офицер попытался обжаловать решение командования в суде, но ему отказали. Как объяснил кассационный суд: совершенно справедливо. До предоставления настоящих квартир, военные вполне могут жить в маневренном фонде: тех же общежитиях. И если человек в погонах отказывается от служебных квадратных метров, командование имеет полное право сократить ему компенсации за поднаем жилья.

При этом Кассационный суд дал детальные пояснения и по поводу личного жилья для военных: квартир, которые останутся у них и после отставки.

"Право на обеспечение жильем - одна из ключевых социальных гарантий для военнослужащих и серьезный стимул продолжать службу и добросовестно выполнять свои обязанности", - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Накопления военной ипотеки не сгорают, если военный ушел из армии, а потом вернулся

Он рассказал, что на сегодняшний день существует несколько вариантов реализации данного права."Один из основных: накопительно-ипотечная система, когда государство начисляет на специальный счет военнослужащего средства, которые он может использовать для приобретения жилья. Преимущество данной системы в ее гибкости: военнослужащий сам выбирает подходящее ему жилье и время покупки. Он не привязан к конкретному месту и может выбрать любой регион, где хотел бы жить после отставки", - пояснил Владимир Груздев.

В частности, в обзоре сказано, что накопления военной ипотеки не сгорают, если военный ушел из армии, например, после истечения срока контракта, а потом вернулся.