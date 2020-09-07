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07.09.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Киоск на двоих

Верховный суд рассказал, как супругам при разводе поделить мелкий бизнес
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(8254)
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересматривала спор бывших супругов, деливших после развода нажитое имущество.
При разводе делить мелкий семейный бизнес можно только в случае, если он был создан супругами совместно. Фото: iStock При разводе делить мелкий семейный бизнес можно только в случае, если он был создан супругами совместно. Фото: iStock
При разводе делить мелкий семейный бизнес можно только в случае, если он был создан супругами совместно. Фото: iStock

Такие споры - одни из самых распространенных в наших судах. Но дело в том, что раздел некогда общего имущества сложен не только с материальной и моральной стороны. Проблемы возникают и в чисто юридических аспектах, когда речь идет, например, о дележе бизнеса. Опытный юрист согласится - легче разделить бизнес, если речь идет об ООО. Тогда можно получить долю в компании или компенсацию ее реальной рыночной стоимости. Но куда сложнее, если речь идет об индивидуальном предпринимательстве. Как "распилить", например, мастерскую металлоремонта или киоск, торгующий ширпотребом, между бывшими супругами?

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В нашем случае ситуация была такова - индивидуальным предпринимателем числилась супруга, но деньги на мелкий бизнес шли, понятно, семейные. Местные суды, рассмотрев такой спор, сказали, что надо присудить мужу компенсацию за бизнес жены. А вот Верховный суд таким решением не согласился и объяснил, как надо было решать этот спор правильно.

Такие разъяснения высокой судебной инстанции могут заинтересовать немало граждан.

Ведь, по данным Федеральной налоговой службы, на весну этого года в России было зарегистрировано 3 млн 899 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Наша история началась с того момента, когда супруги после развода приступили к дележу совместно нажитого имущества. Прожили они вместе три десятилетия, поэтому было что делить. Разделу подлежали квартира, дом, участок, гараж, акции, нежилое помещение и мелкий аптечный бизнес супруги, которым она занималась по лицензии. Проще говоря, аптечный киоск. Бывший муж хотел получить на руки половину рыночной стоимости этого индивидуального предприятия, а именно - 2,6 миллиона рублей.

Если индивидуальное предприятие существовало до заключения брака, то это не совместное добро

Местные суды с его требованием согласились, внесли бизнес в общий список делимого имущества и признали право бывшего супруга на компенсацию в размере этих самых 2,6 миллиона рублей. По мнению местных судов, супруги организовали аптечную торговлю, еще когда жили в браке и вкладывали в нее общие средства.

Вот только жена с такими решениями не согласилась и попробовала их оспорить. Дошла до Верховного суда. Там материалы спора изучили и с доводами гражданки согласились.

Вот главное, что заявил Верховный суд. В отечественном гражданском праве нет такого объекта, как бизнес. Это на самом деле не имущество, а деятельность. В нашем Гражданском кодексе в числе объектов есть вещи, включая деньги и ценные бумаги, есть имущественные права и так далее. Все перечислено в статье 128 Гражданского кодекса.

Про общее совместное имущество супругов говорит Семейный кодекс. По его статье 34 выходит, что в разряд вместе нажитого добра попадает все, что индивидуальный предприниматель приобрел во время брака, а также доходы от предпринимательской деятельности. А значит, именно это имущество и доходы подлежат разделу в споре супругов.

Фото: iStock
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Когда вопрос встает о делении доли или имущества индивидуального предприятия, то надо смотреть, когда его деятельность началась и на какое число были выданы документы. Еще надо определить стоимость имущества: товарно-материальных ценностей, торгового оборудования, остатка в кассе, кредитов и долгов, если они есть. В нашем случае ничего подобного местные суды не сделали.

А если индивидуальное предприятие существовало до заключения брака, тогда это вообще не совместное добро. И чем докажет муж, что деньги, вкладываемые в аптечный бизнес его бывшей супруги, были общими?

Таким образом, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций в той части, где они признали "бизнес ИП" объектом раздела и присудили 2,6 миллиона рублей компенсации бывшему мужу. Дело отправилось на пересмотр.

Экономика Бизнес Малый бизнес Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

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