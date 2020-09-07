Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение"

По поводу предстоящего российского релиза британского фантастического хоррора Dark Encounter, локализованного как "Тьма: Вторжение" (ранее встречалось название "Встреча с тьмой") на YouTube-канале UMS Film выложен русский трейлер ленты. Умело смонтированный без ярых спойлеров (спасибо!).

Сюжет. Через год после загадочного исчезновения восьмилетней девочки в лесу гражданами наблюдаются "странные огни, необычные звуки, а также начинают происходить сверхъестественные события", которые "быстро нарастают и принимают неожиданный оборот".

После чего очевидцы догадываются, что "источником света являются пришельцы из другого мира, у которых не очень дружелюбные намерения".

То есть старый добрый субжанр сайфая про похищение землян гуманоидами для опытов. Достаточно подзабытый в последнее время, прямо скажем.

Человека, озаботившегося окунуть зрителя в ностальгию по шуткам Картмана, зовут Карл Стрети. Он режиссер, продюсер и сценарист, ранее поставивший другой тихий сайфай - "Солнце", "мужскую версию" "Гравитации".

В ролях: Лора Фрейзер ("Ванильное небо", "История рыцаря"), Мел Райдо ("Чисто английское убийство"), Сид Феникс ("Солнце"), Грант Мастерс ("Мистер Бин"), Элис Лоу ("Типа крутые легавые").

Официально картину можно будет посмотреть с 23 сентября.