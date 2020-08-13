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Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце"

Новости
    13.08.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ UMS FILM Фото: youtube.com/ UMS FILM
Фото: youtube.com/ UMS FILM

На YouTube опубликован локализованный трейлер британской фантастической драмы "Солнце" (Solis) - "мужской" версии "Гравитации" с Сандрой Буллок.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер второго сезона "Темных начал"

"После того, как операция по освоению космоса и добычи ископаемых пошла не по плану, Трой Холлоуэй на аварийно-спасательном шаттле дрейфует в космосе по направлению к Солнцу, по радиосвязи получает инструкции, как спастись. Но сумеет ли он получить помощь вовремя и выбраться из корабля, мчащегося прямиком к Солнцу?" - это синопсис. При этом трейлер ответа на данный важный вопрос грамотно не дает.

Режиссер, сценарист и продюсер - Карл Страфи ("Встреча с тьмой"). Троя сыграл Стивен Огг ("Сквозь снег", "Мир Дикого Запада", "Лучше звоните Солу", "Ходячие мертвецы").

Официальный российский цифровой релиз - 21 августа.

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