Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце"

На YouTube опубликован локализованный трейлер британской фантастической драмы "Солнце" (Solis) - "мужской" версии "Гравитации" с Сандрой Буллок.

"После того, как операция по освоению космоса и добычи ископаемых пошла не по плану, Трой Холлоуэй на аварийно-спасательном шаттле дрейфует в космосе по направлению к Солнцу, по радиосвязи получает инструкции, как спастись. Но сумеет ли он получить помощь вовремя и выбраться из корабля, мчащегося прямиком к Солнцу?" - это синопсис. При этом трейлер ответа на данный важный вопрос грамотно не дает.

Режиссер, сценарист и продюсер - Карл Страфи ("Встреча с тьмой"). Троя сыграл Стивен Огг ("Сквозь снег", "Мир Дикого Запада", "Лучше звоните Солу", "Ходячие мертвецы").

Официальный российский цифровой релиз - 21 августа.