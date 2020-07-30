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Авторы "Ходячих мертвецов" рассказали о будущем франшизы

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    30.07.2020, 17:07
Текст:   Айгуль Бакирова

В ходе онлайн-конвента на ежегодном фестивале Comic-Con создатель "Ходячих мертвецов" Роберт Киркман назвал свой самый любимый эпизод сериала. Им оказалась 12 серия 3 сезона "Очищенный" (Clear).

Фото: kinopoisk.ru
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"Моя любимая серия шоу, вероятно, все еще "Очищенный". Этот эпизод возвращает на экран Ленни Джеймса, исполняющего роль Моргана, а Скотт Гимпл проделал отличную работу над Мишон, что действительно задало тон её персонажу в последующих эпизодах шоу. Великолепны моменты с Карлом, великолепны моменты с Риком, действительно великий эпизод", - приводит его слова Flickering Myth.

Сценарист также поделился небольшим инсайдом, касающимся 11 сезона: "Чего мы можем ожидать от 11 сезона "Ходячих мертвецов"? Больше Мэгги, Лорен Коэн возвращается. Есть много интересных вещей, запланированных для персонажей Дэрил и Кэрол. В шоу больше нет Рика Граймса, так что некоторые сюжетные линии подвергнутся изменениям, и я очень взволнован".

Когда в 2019 году серия комиксов подошла к своему завершению, фанаты забеспокоились, что это может вскоре привести к финалу популярного телешоу. К счастью, Киркман заверил зрителей, что это не так, заявив, что шоу и комиксы - это две разные вещи в его понимании. С тех пор франшиза только набирает обороты. Ранее анонсированная "финальная" серия 10 сезона, показ которой не состоялся из-за пандемии коронавируса, выйдет уже этой осенью. Более того, на Comic-Con выяснилось, что эта серия всё же не станет последней, так как десятый сезон пополнится ещё шестью, и их релиз будет намечен на 2021 год.

После этого фанатов ожидает, вероятно, два сезона, а премьера спин-оффа "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" и шестого сезона "Бойтесь ходячих мертвецов" назначены уже на 4 и 11 октября этого года соответственно.

Фото: kinopoisk.ru
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На онлайн-конвенте продюсер "Бойтесь ходячих мертвецов" Гимпл раскрыл информацию о том, чего можно ожидать от шестого сезона сериала. На вопрос ведущего Криса Хардвика, увидит ли зритель в новом сезоне перемещение во времени, Гимпл с энтузиазмом ответил, что будет даже не одно перемещение во времени. Он пошутил, что временные скачки будут измеряться тем, насколько длинной становится борода Джона Дори.

Сам Киркман подтвердил, что будет участвовать в создании полнометражного фильма, посвященного бывшему главному герою сериала Рику Граймсу, которого играет Эндрю Линкольн.

Несмотря на то, что сериал по-прежнему остается популярным, многие критики отмечают снижение его качества в последних сезонах. Поскольку Карл, Мишон и Рик больше не являются ключевыми героями, неизвестно, сможет ли сериал когда-нибудь вернуться к тому высокому уровню, на которое сослался Кирман, говоря о своей самой любимой серии в шоу.

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