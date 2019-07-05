Комикс "Ходячие мертвецы" закрылся

Пока сериал "Ходячие мертвецы", по пути успевшие прирасти спин-оффом (и не последним), продолжают свое вялое и неуклонное наползание на малые экраны, их "база" таки вдруг тихой сапой иссякла.

Как передает USAToday, 193-й выпуск оригинального комикса The Walking Dead, вышедший 3 июля, стал финальным.

Что, разумеется, никак не отразится на сериалах франшизы. Особенно с учетом, что шоу начало сюжетно разбегаться с оригиналом, по крайней мере, в немаловажных деталях, уже с самого первого сезона.

Последний номер комикса называется "Фермерский дом" - The Farmhouse.

Отмечается, что для многих фанатов такое решение Роберта Киркмана, автора истории, начавшего "вести" ее с 1993 года, оказалось полнейшей внезапностью.

Десятый сезон "Ходячих" стартует в октябре этого года. Шестая серия пятого сезона сериала "Бойтесь ходячих мертвецов" выйдет 7 июля.

Далее в хищных планах авторов - три полнометражных фильма-спиноффа про Рика Граймса и "женский спин-офф" серии - про "детей апокалипсиса".