Второй спин-офф "Ходячих мертвецов" получил трейлер и дату премьеры

Сериал "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (The Walking Dead: World Beyond), второй спин-офф "Ходячих мертвецов", получил новый трейлер и новую дату премьеры.

Напомним: "Мир" расскажет о "детях апокалипсиса", тех, чье взросление пришлось на время, когда планету уже накрыла пандемия.

Премьера шоу должна была состояться еще в апреле, но… да - из-за пандемии была отложена.

Что немаловажно, первая серия World Beyond стартует с того самого места, на котором заканчивается шестнадцатая серия десятого сезона "Ходячих", которая выйдет в эфир аккурат перед премьерой нового шоу - 4 октября.

Тем плавно перебросив линию повествования из одного сериала другому - такой красивый анонс сделал на нынешнем Comic-Con Скотт Гримпл, один из создателей TWD.

Ранее эффектный трейлер и дату премьеры получил шестой сезон первого спин-оффа "Ходячих" - сериал "Бойся ходячих мертвецов". А выход 11-го сезона основного шоу перенесли.