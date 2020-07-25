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Второй спин-офф "Ходячих мертвецов" получил трейлер и дату премьеры

Новости
    25.07.2020, 15:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (The Walking Dead: World Beyond), второй спин-офф "Ходячих мертвецов", получил новый трейлер и новую дату премьеры.

Фото: youtube.com/ HBO
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Напомним: "Мир" расскажет о "детях апокалипсиса", тех, чье взросление пришлось на время, когда планету уже накрыла пандемия.

Премьера шоу должна была состояться еще в апреле, но… да - из-за пандемии была отложена.

Что немаловажно, первая серия World Beyond стартует с того самого места, на котором заканчивается шестнадцатая серия десятого сезона "Ходячих", которая выйдет в эфир аккурат перед премьерой нового шоу - 4 октября.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Тем плавно перебросив линию повествования из одного сериала другому - такой красивый анонс сделал на нынешнем Comic-Con Скотт Гримпл, один из создателей TWD.

Ранее эффектный трейлер и дату премьеры получил шестой сезон первого спин-оффа "Ходячих" - сериал "Бойся ходячих мертвецов". А выход 11-го сезона основного шоу перенесли.

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