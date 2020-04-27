Про "Лучше звоните Солу" мы писали неоднократно - и как о замечательном примере превращения игривого фан-сервиса в самостоятельный успешный проект (давно уже обогнавший культовую "основу"), и как о безусловной маркетинговой удаче Netflix, чей карт-бланш Винсу Гиллигану оправдал себя на все сто.

В общем, хвалили, как только могли, а сейчас похвалим ещё раз. Потому что в новом сезоне, который завершился пару дней назад, изначально скромное, на первый взгляд не особо серьёзное, предельно компактное шоу продолжило обрастать кинематографическими достоинствами, уверенно удерживая марку лучшей - наравне с недавно прикрытым "БоДжеком" того же Netflix - многосерийной драмедии современности.

И прежде всего - увлекательной, захватывающей, удивительно тонкой повести о мутации "маленького человека" в беспринципного вёрткого циника. Что ж, пятая часть окончательно снимает вопросы насчёт точки невозврата. Не лишённый представлений о гуманности и справедливости пройдоха-адвокат Джимми МакГилл остался где-то в прошлом: нынче лишь его тревожный призрак периодически отвлекает Сола Гудмана от стремительного погружения в грандиозные преступные дла.

Последние Better Call Saul теперь живописует с особо удалым размахом, не скатываясь, впрочем, в карикатурный "гангстерский" трэш. Все эти латиноамериканские разборки, интриги, шантаж, подставы, лихие перестрелки в пустынях, строительство Гусом Фрингом новой наркоимперии показаны, с одной стороны, максимально подробно: порой от напряжения буквально густеет воздух перед экраном... И с другой - без упора на пресловутую чернуху.

Что, опять же, логично. Сам по себе сериал, конечно, стал мрачнее, масштабнее и всё чаще делает ставку на остросюжетность, и тем не менее центральным качеством ЛЗС остаётся идеальный баланс между мощной криминальной составляющей и фирменной размеренностью. Внятным психологизмом, умелым использованием нелинейной хронологии, отменным юмором, тщательно продуманной эволюцией персонажей, аккуратной актёрской игрой.

Боб Оденкёрк опять ухитряется удивить - хотя бы тем, насколько достоверно (включая наличие или отсутствие характерного блеска в глазах) его герой хаотично лавирует от вполне рациональной подлости к этакому юродивому пассионарному хулиганству. Остальные старые знакомые - от патологически благородной Ким Векслер и солидного Майка Эрмантраута до коварного весельчака Лало Саламанки и лощёного Говарда Хэмлина - тоже заготовили немало сюрпризов.

А наравне с интенсивным развитием шоу предлагает и экстенсивное: Гиллиган, не секрет, вообще большой мастак забрасывать новые, весьма интригующие сценарные удочки в уже вроде бы вдоль и поперёк изученный зрителем обманчиво сонный альбукеркский водоём. Так что не обойдётся без очередных потрясений, острых конфликтов, обезоруживающих истерик, горьких трагедий. Вот только главная трагедия, очевидно, ещё ждёт впереди.

И тут-то - самое время слегка напрячься. Следующий, шестой сезон точно станет для "Сола" финальным, однако по итогам пятого куча вопросов остались неотвеченными, кое-какие сюжетные линии повисли в воздухе, да и ожидаемая хронологическая "сцепка" с Breaking Bad (плюс финальный аккорд, к которому нас ведут короткими чёрно-белыми флешфорвардами), кажется, маячит где-то далеко на горизонте. Выпутаются сценаристы из собственноручно сплетённой паутины - или торопливо её скомкают? Узнаем относительно скоро. Пока же будем просто восхищаться.

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