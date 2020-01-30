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Вышли трейлер и большой промо-ролик пятого сезона "Лучше звоните Солу"

Новости
    30.01.2020, 12:58
Текст:   Олег Усков

В Сети опубликованы трейлер и расширенное промо-видео пятого сезона великолепной криминальной драмы "Лучше звоните Солу", спин-оффа "Во все тяжкие".

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика"

В роликах объединены ранее опубликованные тизеры, появляются все главные персонажи шоу, плюс звучат комментарии создателей и актеров.

И, главное, пройдоха Джимми Макгилл наконец-то становится Солом Гудманом. Чем авторы сериала подводят нас к тому печальному факту, что пятый сезон станет для "Сола" предпоследним - приквел-история BB подходит к концу.

О чем говорит и обещанное ранее появление в сериале брутального Хэнка, свояка Уолтера Уайта, и его коллеги Стивена Гомеса.

Премьера - 23 февраля.

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