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07.09.2020 16:17
Рубрика: Культура

Вышел русскоязычный трейлер фильма Кончаловского "Дорогие товарищи"

Текст: Сусанна Альперина

Уже сегодня состоится мировая премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" в рамках конкурсной программы 77-го международного кинофестиваля в Венеции.

Фото: видеосервис START
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Студия-прокатчик выпустила к этому событию трейлер картины, в которой, напомним, рассказывается о трагических событиях 1962 года, известных как "Новочеркасский расстрел". Трейлер фильма можно увидеть на официальных страницах Андрея Кончаловского в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

В Российский прокат фильм выйдет в ноябре этого года. В ролях: Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Гусев, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова.

Аннотация к фильму следующая: 1962 год, в советском Новочеркасске - забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма - работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

"Смысл обращения к истории не в том, чтобы поделить все на черное и белое. Я в своих фильмах не даю ответов, а предлагаю вам найти их самим. Но я точно знаю, что историческая память помогает нам избежать ошибок прошлого в будущем. Явления сегодняшнего дня - результат событий прошедших дней. Послезавтра будет результатом того, что происходит с нами сегодня! Это нужно не забывать", - отмечает Андрей Кончаловский.

Культура Кино и ТВ Наше кино Андрей Кончаловский РГ-Видео

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