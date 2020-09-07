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Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером

Новости
    07.09.2020, 15:09
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ BBC Trailers Фото: youtube.com/ BBC Trailers
Фото: youtube.com/ BBC Trailers

Компания BBC представила трейлер мини-сериала "Мы" (Us) по одноименному сатирическому роману современного британского писателя Дэвида Николса, увидевшего свет в 2014 и изданного в переводе на русский язык в 2015-м.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером адаптации стал Джеффри Сакс ("Молодой Морс", "Виктория").

По сюжету в один прекрасный день на примерного семьянина средних лет по имени Дуглас (Том Холландер) обрушивается страшная новость - его жена Конни (Саския Ривз) объявляет ему, что их отношения изжили себя и мягко намекает на то, что хочет развестись.

Дуглас судорожно пытается понять, что именно подвигло супругу на такой решительный шаг, и, чтобы выиграть время, умоляет ее хотя бы не отменять поездку по Европе, которую они запланировали всей семьей. К облегчению Дугласа Конни соглашается, и он мысленно дает себе обещание сделать все возможное, чтобы она передумала. Но семейная идиллия длится недолго - помимо сына, у которого с отцом непростые отношения, к вояжу присоединяется его девушка, явно четвертый лишний в этой семейной драме.

Помимо Холландера и Ривз в мини-сериале из четырех эпизодов приняли участие Таддеа Грэм, звезда скандинавских детективов Софи Гробёль, Том Тейлор, Джина Брэмхилл, Джузеппе Бонифат и другие. Точная дата премьеры пока не известна.

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