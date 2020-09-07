За дистанционным голосованием будут следить специалисты и общественники

В единый день голосования общественные наблюдатели будут работать не только на обычных избирательных участках, но и там, где выборы пройдут с использованием цифровых технологий. От того, насколько граждане будут доверять электронному голосованию, зависит его применение в будущем.

"Мы осуществляем контроль за различными видами голосования. Из новых видов, которые для нас особенно интересны, это дистанционное электронное голосование, через интернет и голосование на цифровых участках", - заявил на пресс-конференции председатель Координационного совета ОПРФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) приковано самое пристальное внимание граждан и наблюдателей. В ЦИКе не скрывают, что это перспективная технология, которая в будущем способна свести к минимуму надомное и досрочное голосование.

В сентябре ДЭГ пройдет 11-13 сентября в двух округах в Ярославской и Курской областях, где назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы. По данным ЦИК, на него через систему "Мобильный избиратель" уже зарегистрировались более 25 тысяч человек.

Следить за ходом онлайн-голосования смогут любые наблюдатели от партий, кандидатов и общественных палат. Но, как подчеркнул член ЦИК Антон Лопатин, не подкованный технически человек в состоянии проконтролировать лишь соотношение контрольных цифр. Например, удостовериться, что количество выданных электронных бюллетеней не превышает число участников голосования. "Что же касается технологии, то только технические специалисты могут разобраться, убедить общественность в том, что тайна голосования сохранена, что каждый голос учтен и не изменен", - считает Лопатин.

В Центризбиркоме и ОПРФ уверены, что проблем с идентификацией избирателей не возникнет, поскольку к ДЭГ допущены только те, кто имеет подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. "Кредит в банке проще получить, чем проголосовать за другого человека при онлайн-голосовании", - отметил Максим Григорьев. У желающих исказить волеизъявление гражданина тоже мало шансов, уверен Антон Лопатин, потому что ни один обладатель учетной записи на госуслугах не даст к ней доступ постороннему лицу. Ведь в личном кабинете хранится множество данных, в том числе финансового характера.

Двойное голосование с помощью ДЭГ практически невозможно: тот, кто записался на виртуальный участок, уже не сможет вернуться на обычный, если не отзовет свою заявку до 8 сентября. В ЦИКе надеются, что голосование пройдет без сбоев и не вызовет замечаний у избирателей. Если по итогам Единого дня голосования технология ДЭГ получит "признание экспертным техническим сообществом, доверие общества, населения", то ее применение в 2021 году будет расширено, заявил Антон Лопатин. "Это удобная форма голосования, если к ней будет доверие, то это будет серьезный результат", - добавил он.