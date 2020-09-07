За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 690
- 2. Санкт-Петербург 196
- 3. Московская область 166
- 4. Ростовская область 151
- 5. Нижегородская область 151
- 6. Свердловская область 125
- 7. Ставропольский край 124
- 8. Воронежская область 109
- 9. Красноярский край 106
- 10. Самарская область 102
- 11. Саратовская область 101
- 12. Волгоградская область 97
- 13. Пензенская область 97
- 14. Ульяновская область 97
- 15. Краснодарский край 91
- 16. Оренбургская область 91
- 17. Республика Калмыкия 83
- 18. Кемеровская область 83
- 19. Архангельская область 78
- 20. Республика Дагестан 78
- 21. Ханты-Мансийский АО 76
- 22. Иркутская область 75
- 23. Приморский край 73
- 24. Республика Крым 72
- 25. Карачаево-Черкесская Республика 65
- 26. Мурманская область 62
- 27. Кировская область 62
- 28. Алтайский край 62
- 29. Челябинская область 59
- 30. Республика Саха (Якутия) 58
- 31. Пермский край 56
- 32. Омская область 54
- 33. Орловская область 51
- 34. Республика Бурятия 51
- 35. Новосибирская область 50
- 36. Тюменская область 49
- 37. Удмуртская Республика 48
- 38. Хабаровский край 47
- 39. Томская область 45
- 40. Белгородская область 44
- 41. Костромская область 44
- 42. Ямало-Ненецкий АО 44
- 43. Сахалинская область 44
- 44. Астраханская область 43
- 45. Ивановская область 41
- 46. Ярославская область 39
- 47. Вологодская область 39
- 48. Ленинградская область 36
- 49. Республика Ингушетия 36
- 50. Амурская область 36
- 51. Забайкальский край 35
- 52. Республика Коми 33
- 53. Кабардино-Балкарская Республика 33
- 54. Магаданская область 33
- 55. Брянская область 32
- 56. Рязанская область 31
- 57. Республика Мордовия 31
- 58. Республика Алтай 31
- 59. Липецкая область 30
- 60. Республика Башкортостан 30
- 61. Чувашская Республика 30
- 62. Калужская область 29
- 63. Владимирская область 28
- 64. Тульская область 27
- 65. Республика Тыва 27
- 66. Республика Хакасия 27
- 67. Тамбовская область 26
- 68. Калининградская область 25
- 69. Псковская область 25
- 70. Республика Северная Осетия 25
- 71. Республика Татарстан 25
- 72. Курская область 24
- 73. Новгородская область 24
- 74. Курганская область 24
- 75. Тверская область 22
- 76. Республика Адыгея 22
- 77. Республика Карелия 19
- 78. Республика Марий Эл 16
- 79. Камчатский край 13
- 80. Смоленская область 12
- 81. Еврейская АО 7
- 82. г. Севастополь 7
- 83. Чеченская Республика 4
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 1 030 690 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Курская область, Тульская область 0,3%
За сутки подтвержден 51 летальный случай
- Ивановская область 1
- Московская область 2
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 14
- Мурманская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Республика Дагестан 3
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 2
- Нижегородская область 3
- Саратовская область 2
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 1
- Красноярский край 3
- Омская область 5
За весь период по России умер 17 871 человек.
За сутки из стационаров выписано 2338 выздоровевших
- Белгородская область 6
- Брянская область 39
- Ивановская область 4
- Калужская область 5
- Московская область 119
- Орловская область 14
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 9
- Тульская область 25
- Ярославская область 6
- Москва 882
- Республика Коми 19
- Вологодская область 1
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 65
- Республика Адыгея 21
- Республика Калмыкия 6
- Республика Крым 11
- Краснодарский край 21
- Астраханская область 10
- Волгоградская область 174
- Ростовская область 37
- Республика Дагестан 49
- Кабардино-Балкарская Республика 14
- Ставропольский край 11
- Республика Башкортостан 12
- Республика Мордовия 46
- Республика Чувашия 22
- Пермский край 37
- Нижегородская область 30
- Оренбургская область 31
- Пензенская область 9
- Саратовская область 18
- Курганская область 3
- Свердловская область 61
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский АО 124
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Челябинская область 1
- Республика Алтай 16
- Алтайский край 22
- Красноярский край 10
- Иркутская область 62
- Кемеровская область 21
- Новосибирская область 48
- Томская область 20
- Республика Бурятия 18
- Республика Саха (Якутия) 8
- Забайкальский край 12
- Приморский край 52
- Амурская область 6
- Магаданская область 6
- Хабаровский край 52
- Сахалинская область 16
За весь период пандемии из стационаров России выписано 843277 выздоровевших.