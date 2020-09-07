За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 690

2. Санкт-Петербург 196

3. Московская область 166

4. Ростовская область 151

5. Нижегородская область 151

6. Свердловская область 125

7. Ставропольский край 124

8. Воронежская область 109

9. Красноярский край 106

10. Самарская область 102

11. Саратовская область 101

12. Волгоградская область 97

13. Пензенская область 97

14. Ульяновская область 97

15. Краснодарский край 91

16. Оренбургская область 91

17. Республика Калмыкия 83

18. Кемеровская область 83

19. Архангельская область 78

20. Республика Дагестан 78

21. Ханты-Мансийский АО 76

22. Иркутская область 75

23. Приморский край 73

24. Республика Крым 72

25. Карачаево-Черкесская Республика 65

26. Мурманская область 62

27. Кировская область 62

28. Алтайский край 62

29. Челябинская область 59

30. Республика Саха (Якутия) 58

31. Пермский край 56

32. Омская область 54

33. Орловская область 51

34. Республика Бурятия 51

35. Новосибирская область 50

36. Тюменская область 49

37. Удмуртская Республика 48

38. Хабаровский край 47

39. Томская область 45

40. Белгородская область 44

41. Костромская область 44

42. Ямало-Ненецкий АО 44

43. Сахалинская область 44

44. Астраханская область 43

45. Ивановская область 41

46. Ярославская область 39

47. Вологодская область 39

48. Ленинградская область 36

49. Республика Ингушетия 36

50. Амурская область 36

51. Забайкальский край 35

52. Республика Коми 33

53. Кабардино-Балкарская Республика 33

54. Магаданская область 33

55. Брянская область 32

56. Рязанская область 31

57. Республика Мордовия 31

58. Республика Алтай 31

59. Липецкая область 30

60. Республика Башкортостан 30

61. Чувашская Республика 30

62. Калужская область 29

63. Владимирская область 28

64. Тульская область 27

65. Республика Тыва 27

66. Республика Хакасия 27

67. Тамбовская область 26

68. Калининградская область 25

69. Псковская область 25

70. Республика Северная Осетия 25

71. Республика Татарстан 25

72. Курская область 24

73. Новгородская область 24

74. Курганская область 24

75. Тверская область 22

76. Республика Адыгея 22

77. Республика Карелия 19

78. Республика Марий Эл 16

79. Камчатский край 13

80. Смоленская область 12

81. Еврейская АО 7

82. г. Севастополь 7

83. Чеченская Республика 4

84. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 1 030 690 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Курская область, Тульская область 0,3% За сутки подтвержден 51 летальный случай Ивановская область 1

Московская область 2

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 14

Мурманская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Крым 1

Краснодарский край 1

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Республика Дагестан 3

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 2

Нижегородская область 3

Саратовская область 2

Свердловская область 2

Ханты-Мансийский АО 1

Красноярский край 3

Омская область 5 За весь период по России умер 17 871 человек. За сутки из стационаров выписано 2338 выздоровевших Белгородская область 6

Брянская область 39

Ивановская область 4

Калужская область 5

Московская область 119

Орловская область 14

Смоленская область 8

Тамбовская область 9

Тульская область 25

Ярославская область 6

Москва 882

Республика Коми 19

Вологодская область 1

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 65

Республика Адыгея 21

Республика Калмыкия 6

Республика Крым 11

Краснодарский край 21

Астраханская область 10

Волгоградская область 174

Ростовская область 37

Республика Дагестан 49

Кабардино-Балкарская Республика 14

Ставропольский край 11

Республика Башкортостан 12

Республика Мордовия 46

Республика Чувашия 22

Пермский край 37

Нижегородская область 30

Оренбургская область 31

Пензенская область 9

Саратовская область 18

Курганская область 3

Свердловская область 61

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский АО 124

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Челябинская область 1

Республика Алтай 16

Алтайский край 22

Красноярский край 10

Иркутская область 62

Кемеровская область 21

Новосибирская область 48

Томская область 20

Республика Бурятия 18

Республика Саха (Якутия) 8

Забайкальский край 12

Приморский край 52

Амурская область 6

Магаданская область 6

Хабаровский край 52

Сахалинская область 16 За весь период пандемии из стационаров России выписано 843277 выздоровевших. От учителей не будут требовать обязательной вакцинации от коронавируса