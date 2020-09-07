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07.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5185 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 690
  • 2. Санкт-Петербург 196
  • 3. Московская область 166
  • 4. Ростовская область 151
  • 5. Нижегородская область 151
  • 6. Свердловская область 125
  • 7. Ставропольский край 124
  • 8. Воронежская область 109
  • 9. Красноярский край 106
  • 10. Самарская область 102
  • 11. Саратовская область 101
  • 12. Волгоградская область 97
  • 13. Пензенская область 97
  • 14. Ульяновская область 97
  • 15. Краснодарский край 91
  • 16. Оренбургская область 91
  • 17. Республика Калмыкия 83
  • 18. Кемеровская область 83
  • 19. Архангельская область 78
  • 20. Республика Дагестан 78
  • 21. Ханты-Мансийский АО 76
  • 22. Иркутская область 75
  • 23. Приморский край 73
  • 24. Республика Крым 72
  • 25. Карачаево-Черкесская Республика 65
  • 26. Мурманская область 62
  • 27. Кировская область 62
  • 28. Алтайский край 62
  • 29. Челябинская область 59
  • 30. Республика Саха (Якутия) 58
  • 31. Пермский край 56
  • 32. Омская область 54
  • 33. Орловская область 51
  • 34. Республика Бурятия 51
  • 35. Новосибирская область 50
  • 36. Тюменская область 49
  • 37. Удмуртская Республика 48
  • 38. Хабаровский край 47
  • 39. Томская область 45
  • 40. Белгородская область 44
  • 41. Костромская область 44
  • 42. Ямало-Ненецкий АО 44
  • 43. Сахалинская область 44
  • 44. Астраханская область 43
  • 45. Ивановская область 41
  • 46. Ярославская область 39
  • 47. Вологодская область 39
  • 48. Ленинградская область 36
  • 49. Республика Ингушетия 36
  • 50. Амурская область 36
  • 51. Забайкальский край 35
  • 52. Республика Коми 33
  • 53. Кабардино-Балкарская Республика 33
  • 54. Магаданская область 33
  • 55. Брянская область 32
  • 56. Рязанская область 31
  • 57. Республика Мордовия 31
  • 58. Республика Алтай 31
  • 59. Липецкая область 30
  • 60. Республика Башкортостан 30
  • 61. Чувашская Республика 30
  • 62. Калужская область 29
  • 63. Владимирская область 28
  • 64. Тульская область 27
  • 65. Республика Тыва 27
  • 66. Республика Хакасия 27
  • 67. Тамбовская область 26
  • 68. Калининградская область 25
  • 69. Псковская область 25
  • 70. Республика Северная Осетия 25
  • 71. Республика Татарстан 25
  • 72. Курская область 24
  • 73. Новгородская область 24
  • 74. Курганская область 24
  • 75. Тверская область 22
  • 76. Республика Адыгея 22
  • 77. Республика Карелия 19
  • 78. Республика Марий Эл 16
  • 79. Камчатский край 13
  • 80. Смоленская область 12
  • 81. Еврейская АО 7
  • 82. г. Севастополь 7
  • 83. Чеченская Республика 4
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 1 030 690 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ненецкий автономный округ, Курская область, Тульская область 0,3%
За сутки подтвержден 51 летальный случай
  • Ивановская область 1
  • Московская область 2
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 14
  • Мурманская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 2
  • Республика Дагестан 3
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 2
  • Нижегородская область 3
  • Саратовская область 2
  • Свердловская область 2
  • Ханты-Мансийский АО 1
  • Красноярский край 3
  • Омская область 5

За весь период по России умер 17 871 человек.

За сутки из стационаров выписано 2338 выздоровевших
  • Белгородская область 6
  • Брянская область 39
  • Ивановская область 4
  • Калужская область 5
  • Московская область 119
  • Орловская область 14
  • Смоленская область 8
  • Тамбовская область 9
  • Тульская область 25
  • Ярославская область 6
  • Москва 882
  • Республика Коми 19
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 65
  • Республика Адыгея 21
  • Республика Калмыкия 6
  • Республика Крым 11
  • Краснодарский край 21
  • Астраханская область 10
  • Волгоградская область 174
  • Ростовская область 37
  • Республика Дагестан 49
  • Кабардино-Балкарская Республика 14
  • Ставропольский край 11
  • Республика Башкортостан 12
  • Республика Мордовия 46
  • Республика Чувашия 22
  • Пермский край 37
  • Нижегородская область 30
  • Оренбургская область 31
  • Пензенская область 9
  • Саратовская область 18
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 61
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский АО 124
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Челябинская область 1
  • Республика Алтай 16
  • Алтайский край 22
  • Красноярский край 10
  • Иркутская область 62
  • Кемеровская область 21
  • Новосибирская область 48
  • Томская область 20
  • Республика Бурятия 18
  • Республика Саха (Якутия) 8
  • Забайкальский край 12
  • Приморский край 52
  • Амурская область 6
  • Магаданская область 6
  • Хабаровский край 52
  • Сахалинская область 16

За весь период пандемии из стационаров России выписано 843277 выздоровевших.

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