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07.09.2020 17:52
Рубрика: Власть

Оклады выйдут в плюс

Бюджетникам повысят зарплаты на уровень инфляции
Текст: Владимир Кузьмин
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы на 3 процента. Распоряжение правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Глава кабинета министров провел традиционное оперативное совещание со своими заместителями, обсудив текущую деятельность и утвержденные решения. Ранее правительство установило для резидентов Арктики возмещение до 75 процентов затрат на страховые взносы. Сейчас идет прием заявок от потенциальных инвесторов на получение такого статуса. За первые пять дней поступило пять обращений от российских компаний.

- Общий объем инвестиций оценивается примерно в 16 миллиардов рублей, - отметил Михаил Мишустин.

На статус резидента могут претендовать не только крупные предприятия, но также малый и средний бизнес. При этом юридическое лицо должно быть зарегистрировано на территории Арктики, а минимальный уровень капитальных вложений определен всего в один миллион рублей.

"Для удобства потенциальных инвесторов создан специальный сайт. Это система "единого окна", которая позволит предпринимателям в удобном формате взаимодействовать с минвостокразвития и институтами развития Арктической зоны, получать необходимые ответы и соответствующую помощь", - рассказал председатель правительства. Министерство будет вести реестр и выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

Оплату труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3 процента

Также правительством подготовлен план мероприятий к долгосрочной стратегии развития зернового комплекса на ближайшие 15 лет. "Наша цель - увеличить экспорт сельхозпродукции и продовольствия в течение четырех лет, - напомнил глава кабмина ближайшие задачи. - Существенную часть его - более трети - составляют поставки зерновых культур".

Фото: Константин Завражин/РГ
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К необходимым мерам отнесено обновление нормативной базы, развитие цифровых технологий в агрологистике, которые позволят снизить издержки на транспортировку, расширение биржевой торговли зерном, а также внедрение федеральной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки.

"Все эти меры не только помогут повысить доходность российского АПК, но и дадут прирост в смежных отраслях, в том числе за счет увеличения спроса на продукцию машиностроения и химической промышленности", - считает Михаил Мишустин.

Для лучшей охраны водных ресурсов страны правительство уточнило соответствующие правила. "Чтобы все, кто использует водные объекты, четко знали, что обязаны отвечать за их состояние, предпринимать меры по предотвращению загрязнения вод, а при необходимости - и расчистке водоемов", - подчеркнул он.

Ответственность в рамках своих полномочий будут нести федеральные министерства и ведомства, регионы и органы местного самоуправления, а также те, кто использует водные объекты, пояснил премьер-министр. "Рассчитываем, что обновленные правила помогут сберечь наши водные ресурсы", - добавил он.

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