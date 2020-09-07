Золотовалютные резервы Беларуси составили почти $7,5 млрд

Золотовалютные резервы Беларуси сократились к 1 сентября почти на $1,5 миллиарда, после незначительного роста в июле на $61,8 млн. А международные резервные активы республики, по предварительным данным, составили $7 457,8 млн, уточнили БЕЛТА в Национального банке.

Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа, пояснили финансисты, в основном обусловлено продажей иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. При этом правительством и Нацбанком, добавили финансисты, исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $351,7 млн.

Кстати, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики РБ на 2020 год объем международных резервных активов к началу будущего года должен составить не менее $7,3 млрд, напоминает агентство.