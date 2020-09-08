Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника

В этом году урожай подсолнечника в России может оказаться самым низким с 2017 года, что может повлечь за собой рост цен на продукцию из этого вида сельхозсырья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра "СовЭкон".

Прогнозируется, что в этом году в России будет собрано 11,8 миллионов тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя, в результате, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 миллионов тонн.

Эксперты предупреждают, что это может привести к росту цен на продукцию из подсолнечника. Неурожай подсолнечника, объясняется неблагоприятными для этой культуры погодными условиями: засушливой весной и сухим летом на юге Центрального Черноземья, а также в Южном Федеральном округе.

По данным "СовЭкон", на этом фоне средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 575 рублей за тонну (без учета НДС). Прогнозируемый рост стоимости на этот вид сельхозсырья может составить 20%.

В 2019 году объем производства масличных культур в России составил рекордные за все время 22,8 миллиона тонн. Согласно озвученным во время итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства РФ данным, за 2019 год масложировая продукция была экспортирована на сумму 4,07 миллиарда долларов. В натуральных величинах экспорт составил 7,27 миллионов тонн, что на 37% выше, чем в 2018 году. По данным Масложирового союза России, более половины этой суммы пришлось на подсолнечное масло - 2,2 миллиарда долларов. Суммарный объем экспорта этого вида масла составил порядка 3,1 миллиона тонн, основными импортерами стали такие страны, как Иран (539,1 тыс. тонн), Турция (508,2 тыс. тонн), Китай (390,1 тыс. тонн), Египет (269,5 тыс. тонн) и Индия (240,5 тыс. тонн).